Общественная палата с 16 октября откроет горячую линию для поддержки инвалидов

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ с 16 октября открывает бесплатную горячую линию для фиксирования и решения проблем людей с ограниченными возможностями. С таким заявлением в пятницу выступила на пресс-конференции, посвященной данной теме, заместитель председателя комиссии ОП РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева.
"Наша горячая линия начинает работать с 16 октября. Это единая линия по вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями, она бесплатная. На нее можно позвонить и заявить о любых проблемах и проконсультироваться", - сказала она и добавила, что горячую линию было решено открыть в связи с тем, что тема поддержки инвалидов является "очень болезненной", а также в связи с участившимися обращениями граждан по животрепещущим для них вопросам.
Как отметила Курбангалеева, "пока горячая линия будет работать три месяца с возможностью пролонгации". "У нас есть договоренность с [Федеральным] бюро медико-социальной экспертизы России о поддержке этой горячей линии", - заявила она.
Горячая линия будет доступна для звонков с понедельника по пятницу. Номер горячей линии 8-800-737-77-66, помимо этого, его можно всегда найти на главной странице ОП РФ. Период рассмотрения жалоб обратившихся за помощью или консультацией составит 7-10 дней.