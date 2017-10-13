Общественная палата с 16 октября откроет горячую линию для поддержки инвалидов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ с 16 октября открывает бесплатную горячую линию для фиксирования и решения проблем людей с ограниченными возможностями. С таким заявлением в пятницу выступила на пресс-конференции, посвященной данной теме, заместитель председателя комиссии ОП РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева.

"Наша горячая линия начинает работать с 16 октября. Это единая линия по вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями, она бесплатная. На нее можно позвонить и заявить о любых проблемах и проконсультироваться", - сказала она и добавила, что горячую линию было решено открыть в связи с тем, что тема поддержки инвалидов является "очень болезненной", а также в связи с участившимися обращениями граждан по животрепещущим для них вопросам.

Как отметила Курбангалеева, "пока горячая линия будет работать три месяца с возможностью пролонгации". "У нас есть договоренность с [Федеральным] бюро медико-социальной экспертизы России о поддержке этой горячей линии", - заявила она.

Горячая линия будет доступна для звонков с понедельника по пятницу. Номер горячей линии 8-800-737-77-66, помимо этого, его можно всегда найти на главной странице ОП РФ. Период рассмотрения жалоб обратившихся за помощью или консультацией составит 7-10 дней.