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Минкавказ: Московский Кавказский клуб стал аналогом "Валдая" по вопросам Северного Кавказа

Общество
13 октября, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Ведомство рассчитывает создать в лице клуба экспертную площадку по развитию региона

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Московский кавказский клуб - хорошая экспертная площадка по вопросам и проблемам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Такое мнение высказал в пятницу на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра России по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев.

"Очень здорово, что у нас есть по сути свой "валдайский" клуб, когда мы по любому вопросу сможем собрать главных экспертов и специалистов во всех сферах жизни региона. Мы рассчитываем в лице Московского Кавказского клуба в министерство ввести мощную профессиональную экспертную площадку по всем вопросам повестки развития Северного Кавказа", - сказал Развозжаев.

Он отметил, что у субъектов СКФО большой экономический и туристический потенциал. "Там есть огромные ниши в экономике, особенно в сельском хозяйстве, в пищевой перерабатывающей промышленности, ниши, которые, в рамках импортозамещения Северный Кавказ может занять. Этот потенциал должен быть правильно востребован страной", - добавил он, отметив, что за последние годы в регионе произошло много позитивных перемен и об этом СМИ должны рассказывать чаще.

Московский кавказский клуб был создан в 2015 году по инициативе Центра современной кавказской политики. Это общественно-консультативная площадка, которая объединяет экспертов, готовых дать оценку событиям в сфере развития гражданского общества и социально-экономического развития регионов СКФО, определить векторы роста региона, а также поддерживать перспективные проекты по ключевым направлениям деятельности.

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