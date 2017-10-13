Матвиенко пошутила про матриархат и назвала унизительными квоты для женщин в организациях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что на мир "надвигается матриархат", так как все больше женщин занимают высокие государственные посты; при этом она выступила против квот, обеспечивающих равенство женщин и мужчин в различных структурах, назвав это унизительным.

"Я шучу, но это на самом деле так, мне кажется, что матриархат все-таки надвигается, потому что все больше женщин в мире выдвигаются на ключевые позиции, все больше женщин появляются на руководящих постах в бизнесе, в банках, не только в политике, в здравоохранении, в образовании - в разных сферах", - сказала она в пятницу на пресс-конференции, посвященной открытию 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге.

По мнению спикера Совфеда, это обусловлено тем, что в обществе востребован такой подход. "Хочется больше гуманности, больше человечности во всем - в политике, в отношениях", - пояснила она.

"Но мой подход - я против каких-либо искусственных мер, обеспечивающих равенство, каких-то квот. Я считаю, это несколько даже унизительно", - заявила Матвиенко.

Председатель Совфеда полагает, что каждое государство должно создать условия, для того чтобы женщины имели право выбора: "быть матерью, женой и заниматься этим либо совмещать эти богом данные женщине обязанности и делать карьеру, получать высшее образование". "Такое право выбора должно быть в каждом обществе", - подчеркнула она.

По словам Матвиенко, МПС очень многое делает для обеспечения гендерного равноправия "и практическими действиями, и резолюциями, документами, к которым парламенты мира прислушиваются".