Флаг чемпионата WorldSkills Kazan 2019 провезут по 33 городам мира

КАЗАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Эстафета флага чемпионата WorldSkills Kazan 2019 пройдет по 33 городам мира, расположенным в 21 стране. Об этом сообщили в пятницу в департаменте медиа и коммуникаций АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" (Казань, Татарстан).

''13 октября концепция эстафеты флага WorldSkills Kazan 2019 была презентована в преддверии чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби на заседании стратегического комитета WorldSkills International. Согласно концепции, флаг обойдет все страны мира, которые ранее принимали мировые чемпионаты по стандартам WorldSkills, это 21 страна и 33 города. Планируется, что эстафета финиширует в Казани в день церемонии открытия чемпионата 2019 года'', - говорится в сообщении.

Старт эстафете будет дан в Абу-Даби на закрытии чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017, где произойдет торжественная церемония передачи флага Казани как городу - организатору следующих мировых соревнований. По данным АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", эстафета пройдет не только по земле: в декабре этого года организаторы планируют отправить флаг в космос.

''Я думаю, что это потрясающее предложение, и нам всем нужно объединиться, чтобы воплотить этот проект. Теперь, после того, как концепция была презентована стратегическому комитету, в течение следующих нескольких дней вам нужно понять, как реализовать его совместно с казанской командой. Это может стать огромным ресурсом для того, чтобы популяризировать бренд WorldSkills, и это очень достойное предложение, и все, что нам нужно сделать, - работать над ним в партнерстве с Казанью", - передает пресс-служба слова исполнительного директора WorldSkills International Дэвида Хоуи.

В 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября. Специально для проведения чемпионата будет построен крупный выставочный комплекс - WorldSkills Kazan Arena площадью 55,1 га, возведение площадки уже началось, работы планируется завершить к 2018 году.