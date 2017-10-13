Эксперт: блокчейн повысит доверие к выборам по всему миру

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Применение технологий на базе блокчейна изменит избирательный процесс по всему миру - доверие людей к выборам будет расти. Такое мнение высказал на Международной научно-практической конференции "Гражданин. Выборы. Власть", которая открылась в пятницу в Пятигорске, доктор юридических наук, почетный консул РФ в Швейцарии Карл Экштайн.

"Я считаю, что новая технология блокчейн несет большие изменения в устройстве не только одной страны, а всего мира. Эта технология способна внести серьезные изменения в выборные процессы", - отметил он. Как пояснил эксперт журналистам, новые технические возможности и их применение повысят доверие избирателей.

"Возьмем простой принцип - я голосую и хочу быть уверен, что мой голос будет верно учтен, сегодня невозможно это проверить. С этой технологией я могу проверить судьбу моего голоса - в цепочке нет людей, только компьютеры, подтасовки невозможны с системой блокчейн", - отметил Экштайн.

Конференция в Пятигорске собрала экспертов в области права, избирательного процесса, ученых, парламентариев, представителей избирательных комиссий. "Сегодня мы будем обсуждать тему... о выборах и о том, что без честных выборов не будет нормальной политической системы. От гражданской позиции каждого зависит будущее страны и именно эти проблемы нас привлекли на эту конференцию", - отметил главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН (ИСПИ), президент Ассоциации юридических вузов профессор Сергей Бабурин.

Тенденции развития выборного процесса обсуждают эксперты из России, Италии, Германии, Швейцарии и других стран. "Для себя мы поставили цель - создание площадки для свободного выражения различных мнений, точек зрения, где можно вносить предложения, обсуждать, спорить, надеемся, это осуществится", - отметил председатель избирательной комиссии Ставрополья Евгений Демьянов.

Международная научно-практическая конференция "Гражданин. Выборы. Власть" проходит в Пятигорске в четвертый раз. Обсуждаются вопросы совершенствования избирательного законодательства, подготовки кадров для обеспечения проведения демократических выборов, повышения доверия к избирательному процессу, конференция продлится до 15 октября.