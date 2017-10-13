Московский Кавказский клуб займется налаживанием межнациональных отношений в столице

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Обновленный Московский Кавказский клуб займется налаживанием межнационального диалога с представителями регионов Северного Кавказа в Москве, а также решением проблем в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
"Новый формат будет затрагивать не только те проблемы, которые возникают с представителями Северного Кавказа в столице нашей родины. Наверное, больше даже мы будем делать акцент на вовлечение актива СКФО на решение проблем, которые возникают в республиках Северного Кавказа и в Ставропольском крае", - сказал он.
Московский Кавказский клуб будет заниматься вопросами межнационального согласия и молодежной политики, продвижением положительного образа Кавказа, повышением инвестиционной привлекательности кавказских регионов, взаимодействием с диаспорами и общинами, а также межрегиональным и межнациональным сотрудничеством.
"Сегодня Северный Кавказ обладает такой мощнейшей пассионарной энергией, он стоит перед таким потенциально большим этапом развития по всем направлениям, и что касается туристического потенциала, и что касается экономических возможностей. Мы понимаем, что там есть огромные ниши в экономике, особенно в сельском хозяйстве, в пищеперерабатывающей промышленности, которые сейчас в рамках импортозамещения Кавказ может занять. И пассионарный этот потенциал должен быть правильно страной востребован", - отметил заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.
Московский Кавказский клуб был создан в 2015 году по инициативе Центра современной кавказской политики. Это общественно-консультативная площадка, призванная координировать деятельность постоянных представительств субъектов СКФО в столице и органов внутренних дел для борьбы с конфликтами и с приданием им неправомерной национальной или религиозной окраски, а также для освещения в СМИ событий, происходящих в округе.