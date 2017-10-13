Увольнение судмедэксперта Москвы не связано со случаями заражения туберкулезом

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Увольнение главного судебно- медицинского эксперта Москвы Евгения Кильдюшова не связано со случаями заражения туберкулезом сотрудников в одном из столичных моргов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, комментируя уход Кильдюшова.
В пресс-службе столичного департамента здравоохранения ТАСС уточнили, что Кильдюшов оставил должность по собственному желанию. При этом ряд СМИ распространили информацию о том, что он уволился якобы в связи с уголовным делом, которое расследует Следственный департамент МВД. Оно связано с заражением туберкулезом 12 сотрудников из-за отсутствия в морге вентиляции.
"Это полная глупость, никакого туберкулеза близко нет в качестве причины его увольнения. Он уволился по собственному желанию", - сказал Печатников.
По его словам, инциденты с заражением сотрудников морга туберкулезом произошли два года назад, но все они не имели отношения к некачественной вентиляции учреждения.
"На протяжении нескольких лет выявлялись эти случаи, причем в некоторых ситуациях заболевали люди давно уволившиеся из судебно-медицинского морга. И случаи выявлялись не в одном конкретном здании, а в разных [подразделениях Бюро судебно-медицинской экспертизы]", - пояснил собеседник агентства.
Печатников подчеркнул, что вопреки распространенному мнению, туберкулез не является острозаразным заболеванием, чаще всего он возникает в условиях ослабленного иммунитета. "Мы с вами контактируем с туберкулезными больными каждый день по многу раз и мы не заболеваем. Это не чума, и даже не грипп. Это болезнь ослабленного организма", - сказал он.
"Кроме того, проблема в том, что патологоанатомы и судебные медики постоянно находятся в парах формалина и формальдегида, эти пары пагубно влияют на местный иммунитет в легких. Поэтому эти люди особенно чувствительны к туберкулезной палочке. Но это не значит, что они заразились в морге, это значит, что эта приверженность к легочным заболеваниям и, в том числе туберкулезу, у этих специалистов, это их производственная вредность. Они получают за это дополнительные деньги", - пояснил собеседник агентства.
Сам Кильдюшов отказался комментировать ТАСС свое увольнение.