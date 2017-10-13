В Ингушетии появится туристический маршрут к месту гибели князя Михаила Тверского

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МАГАС, 13 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют создать туристический маршрут к месту гибели русского князя Михаила Тверского, убитого в Золотой Орде в начале XIV века по распоряжению хана Узбека. Об этом в пятницу сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров, комментируя итоги совещания с участием замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой, посвященного развитию туризма в СКФО до 2025 года.
"На месте гибели русского князя Михаила Тверского заложили камень под будущий памятник. Кроме того, мы планируем создать новый турмаршрут к месту гибели князя", - сказал Евкуров, не уточнив объем инвестиций в проект и сроки создания маршрута.
В 2018 году исполняется 700 лет со дня гибели Михаила Тверского. Как рассказали ТАСС в историческом отделе Тверского государственного объединенного музея, место гибели русского князя находится на территории современной Ингушетии.
"Михаил Тверской поехал на суд в Орду, и его там казнили в 1318 году. Сейчас уже доказано, что место гибели князя находится в Ингушетии - тверской исследователь Михаил Пономарев и ингушские историки там работали. Место его гибели установлено точно, это признанный факт", - сказала научный сотрудник музея Надежда Козлова.
Она добавила, что у ученых ранее были расхождения по точному месту гибели князя. "Совместная работа тверских и ингушских исследователей позволила установить, что он погиб именно там", - отметила Козлова.
Михаил Тверской - великий князь Владимирский (1305-1318), который вел борьбу с московским князем Юрием Даниловичем за ярлык на великое княжение. После победы в Бортеневской битве (1317) над объединенным войском татар и московского князя Михаил Тверской был вызван в Орду и убит по приказанию Узбек-хана, после чего ярлык перешел Юрию Даниловичу. В 1549 году, после избавления русских земель от татаро-монгольского ига, Михаил Тверской был канонизирован в лике благоверных.