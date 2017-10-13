Российские туристы все чаще ездят в Финляндию за продуктами

ХЕЛЬСИНКИ, 13 октября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. После нескольких лет спада число российских туристов в Финляндии вновь начало расти. По данным Союза финской торговли, в январе-июле оно увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество обращений за финской визой возросло более чем на 60%.

В ходе исследования, которое провел Союз, выяснилось, что, находясь в Суоми, россияне активно делают покупки в финских интернет-магазинах. В течение последнего года таким образом товары приобретали 66% путешественников из РФ, тогда как три года назад этот показатель был намного ниже - лишь 36%.

При этом, однако, россияне не торопятся оставлять в Финляндии слишком много денег. В 2013 году, до начала экономических трудностей и падения курса рубля, туристы из РФ потратили в Суоми примерно €1,2 млрд. Сейчас эта цифра вдвое меньше - всего €605 млн с осени 2016 по осень 2017 года.

Хотя российские туристы по-прежнему выбирают товары по сочетанию цены и качества, теперь они тратят деньги осторожнее, а их покупки в Финляндии за прошедшие несколько лет стали менее разнообразными. "В их потребительской корзине помимо продуктов питания и бытовой техники часто также была взрослая и детская одежда, обувь, косметика. Теперь стремление делать покупки за границей значительно уменьшилось, и россияне, отправляясь по магазинам, больше, чем раньше, уделяют внимание приобретению продовольственных товаров", - рассказали в организации.

Главный экономист союза Яана Куренойя отмечает, что, несмотря на рост числа путешественников из РФ, возможно, по крайней мере в ближайшие годы покупательная способность российских туристов в Финляндии "не достигнет желаемого уровня". По ее словам, вполне вероятно, что в текущей ситуации россияне все чаще будут ограничиваться однодневными турами в Суоми, как это было в 1990-х и начале 2000-х годов.