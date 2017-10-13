Фильм "Тигры и люди" Сергея Ястржембского получил приз американского кинофестиваля WCFF

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Документальная лента "Тигры и люди" режиссера Сергея Ястржембского получила приз Международного кинофестиваля по защите окружающей среды (Wildlife Conservation Film Festival - WCFF) как лучший российский фильм. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании "Ястребфильм".

"В преддверии открытия кинофестиваля, который пройдет в Нью-Йорке с 19 по 29 октября, жюри объявило победителей, в числе которых - фильм "Тигры и люди" Сергея Ястржембского", - отметили в пресс-службе.

Фильм снят по заказу центра "Амурский тигр" в жанре журналистского расследования. Лента рассказывает, как вековые предрассудки, а также традиции восточной медицины и кулинарии создают сегодня реальную угрозу сохранению тигров в дикой природе.

Ранее режиссер рассказал ТАСС, что часть фильма снималась в странах Юго-Восточной Азии, где тигров разводят на продажу в Китай. Съемочной группе приходилось работать инкогнито и снимать скрытыми камерами, что существенно затрудняло работу.

Фестиваль WCFF является крупнейшим международным смотром, посвященным защите дикой природы и окружающей среды. Программа этого года включает свыше ста документальных лент из 35 стран.

В Нью-Йорке ленту Сергея Ястржембского покажут в рамках фестиваля 23 октября в кинотеатре Cinema Village Theatre.