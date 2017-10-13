Фильм "Тигры и люди" Сергея Ястржембского получил приз американского кинофестиваля WCFF

"Хосписная помощь — это философия безусловной любви и постоянной поддержки"В стране 13 октября, 17:09
Как "русский вопрос" влияет на выборы в ЭстонииМеждународная панорама 13 октября, 17:00
Художники Северной и Южной Осетии представят работы в ИталииКультура 13 октября, 16:58
Чесноков: смена климата может помешать Шараповой успешно выступить на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 13 октября, 16:54
Эксперты: регионам нужно создать экологические фонды для сбора компенсаций от предприятийВ стране 13 октября, 16:54
ВКС России с начала октября уничтожили в Сирии более 30 главарей террористовАрмия и ОПК 13 октября, 16:53
Число пострадавших на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22Происшествия 13 октября, 16:49
Макропулос назвал рекомендацией требование к Илюмжинову не идти на выборы главы FIDEСпорт 13 октября, 16:42
Дошкольники Сахалина познакомятся с природой с помощью интерактивного оборудованияСоциальная ответственность 13 октября, 16:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Документальная лента "Тигры и люди" режиссера Сергея Ястржембского получила приз Международного кинофестиваля по защите окружающей среды (Wildlife Conservation Film Festival - WCFF) как лучший российский фильм. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании "Ястребфильм".
"В преддверии открытия кинофестиваля, который пройдет в Нью-Йорке с 19 по 29 октября, жюри объявило победителей, в числе которых - фильм "Тигры и люди" Сергея Ястржембского", - отметили в пресс-службе.
Фильм снят по заказу центра "Амурский тигр" в жанре журналистского расследования. Лента рассказывает, как вековые предрассудки, а также традиции восточной медицины и кулинарии создают сегодня реальную угрозу сохранению тигров в дикой природе.
Ранее режиссер рассказал ТАСС, что часть фильма снималась в странах Юго-Восточной Азии, где тигров разводят на продажу в Китай. Съемочной группе приходилось работать инкогнито и снимать скрытыми камерами, что существенно затрудняло работу.
Фестиваль WCFF является крупнейшим международным смотром, посвященным защите дикой природы и окружающей среды. Программа этого года включает свыше ста документальных лент из 35 стран.
В Нью-Йорке ленту Сергея Ястржембского покажут в рамках фестиваля 23 октября в кинотеатре Cinema Village Theatre.