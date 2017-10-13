Минтруд планирует защитить от увольнения работников, сообщающих о коррупции

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект Минтруда, предполагающий обеспечение защиты от неправомерного увольнения работников, которые сообщили о коррупционных правонарушениях, заявили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Правительство России одобрило законопроект о защите лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях. Законопроектом предусматривается защита от неправомерного увольнения, а также от иных ущемлений прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном правонарушении, в течение двух лет с даты регистрации уведомления", - говорится в сообщении.
Проектом закона устанавливается, что решение об увольнении, переводе на иную должность, привлечении к дисциплинарной ответственности может быть принято к указанному лицу только после рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, отметили в Минтруде. Причем заседание должно проходить только с участием прокурора.
Также законопроект предусматривает конфиденциальность сведений о человеке, который сообщил о коррупционном правонарушении, и возможность предоставления ему бесплатной юридической помощи.