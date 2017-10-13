DM: бывшая вилла короля бельгийцев Леопольда II на юге Франции продается за €351 млн

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Одна из самых дорогих вилл в мире - Villa Les Cedres на Лазурном берегу Франции, которой владел в свое время король бельгийцев Леопольд II, выставлена на продажу за £315 млн (351,5 млн евро, $416,7 млн). Об этом сообщает британская газета Daily Mail. Дворец площадью 1672 кв. м, с 14-ю спальнями, с земельным участком в 14 гектаров в курортном районе Сен-Жан-Кап-Ферра был построен 187 лет назад.

В 1904 году особняк приобрел король бельгийцев Леопольд II.

За несколько лет до смерти - в 1909 году - монарх передал все свои владения государству.

Сейчас виллой с 50-метровым бассейном и конюшней на 30 лошадей, одним из самых красивых в Европе парков с 15 тыс. деревьев, 20 теплицами и оранжереями с редкими тропическими растениями, владеет, по данным издания, итальянский производитель вин Davide Campari-Milano.

По соседству живут английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер и американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен.

С давних пор Сен-Жан-Кап-Ферра с населением 2 тыс. человек привлекал знаменитостей и представителей монархических домов со всего мира. Там любили проводить отдых бывший британский премьер Уинстон Черчилль, актер Чарли Чаплин, британский писатель Сомерсет Моэм, голливудские звезды Элизабет Тейлор и Ричард Бартон, тринадцатый князь Монако Ренье III.