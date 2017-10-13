Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

DM: бывшая вилла короля бельгийцев Леопольда II на юге Франции продается за €351 млн

Общество
13 октября, 16:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, октября. /ТАСС

Дворец площадью 1672 кв. м был построен 187 лет назад

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Одна из самых дорогих вилл в мире - Villa Les Cedres на Лазурном берегу Франции, которой владел в свое время король бельгийцев Леопольд II, выставлена на продажу за £315 млн (351,5 млн евро, $416,7 млн). Об этом сообщает британская газета Daily Mail. Дворец площадью 1672 кв. м, с 14-ю спальнями, с земельным участком в 14 гектаров в курортном районе Сен-Жан-Кап-Ферра был построен 187 лет назад.

В 1904 году особняк приобрел король бельгийцев Леопольд II.

За несколько лет до смерти - в 1909 году - монарх передал все свои владения государству.

Сейчас виллой с 50-метровым бассейном и конюшней на 30 лошадей, одним из самых красивых в Европе парков с 15 тыс. деревьев, 20 теплицами и оранжереями с редкими тропическими растениями, владеет, по данным издания, итальянский производитель вин Davide Campari-Milano.

По соседству живут английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер и американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен.

С давних пор Сен-Жан-Кап-Ферра с населением 2 тыс. человек привлекал знаменитостей и представителей монархических домов со всего мира. Там любили проводить отдых бывший британский премьер Уинстон Черчилль, актер Чарли Чаплин, британский писатель Сомерсет Моэм, голливудские звезды Элизабет Тейлор и Ричард Бартон, тринадцатый князь Монако Ренье III.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Черчилль, Уинстон
Страны
Бельгия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
2
Сотни военнослужащих обеспечили безопасность операции по установке арок Крымского моста
3
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
4
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
5
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
6
Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама