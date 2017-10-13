Захарова пригласила крымских журналистов принять участие в освещении визитов Лаврова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила представителям СМИ из Крыма принять участие в освещении рабочих визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Как вы понимаете, в так называемые пулы по освещению деятельности министра иностранных дел в основном входят федеральные СМИ, - сообщила дипломат. - На каком-то этапе, пару лет назад, мы посчитали, что это несправедливо, потому что в регионы информация поступает через тех журналистов, которые постоянно общаются с нами".
"И вот мы через Ассоциацию региональной прессы начали приглашать региональных журналистов в пул министра, - отметила она. - И сегодня я всем вам такое же официальное приглашение направляю. Я думаю, вам это будет интересно, потому что там будет прямой контакт с министром на борту самолета и так далее".