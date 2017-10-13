Исследование: москвичам для счастья нужно вдвое больше денег, чем жителям других регионов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Фонд "Общественное мнение" провел исследование среди россиян об их представлениях о бедности и богатстве. Москвичам для полного удовлетворения своих потребностей нужны доходы в два раза выше, чем жителям других регионов РФ, сообщил ТАСС заведующий аналитическим отделом фонда Григорий Кертман.

По словам Кертмана, отвечая на вопрос "какая сумма нужна вам лично, чтобы иметь все, о чем вы мечтаете и жить ни в чем себе не отказывая", в целом по стране люди назвали 50 тыс. рублей. "Тут вариаций вообще нет за исключением Москвы и мегаполисов: начиная от сел и до городов с численностью до 1 млн человек, везде этот показатель составляет 50 тыс. В других мегаполисах он составляет 70 тыс., в Москве - 100 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что порог бедности по итогам исследования тоже разнится между столицей и регионами. Так, респонденты из Москвы отвечали, что бедными считаются те, кто зарабатывает меньше 20 тыс. рублей. В крупных городах этот порог составляет 15 тыс., в городах с численностью до 250 тыс. чел. - 12 тыс. рублей, в сельской местности - 10 тыс. рублей.

"Аналогичная картина и с порогами богатства - "больше какой суммы должен получать человек, чтобы считать богатым там, где вы живете". В целом по стране порог богатства составляет 100 тыс., выше этот показатель только в Москве - 200 тыс. рублей", - рассказал Кертман.