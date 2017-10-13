Суд в Ленобласти подтвердил законность назначения Росприроднадзором штрафа "Газпрому"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Выборгский городской суд Ленинградской области подтвердил законность назначения штрафа "Газпрому" за проведение работ в бухте Дальняя Финского залива без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Штраф 60 тыс. рублей был назначен Росприроднадзором по СЗФО в мае.

"Выборгский городской суд Ленинградской области признал законным и обоснованным постановление департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу о привлечении к административной ответственности ПАО "Газпром" за проведение работ без положительного заключения государственной экологической экспертизы при строительстве комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа КС "Портовая" в бухте Дальняя Финского залива Балтийского моря в Выборгском районе Ленинградской области", - сообщили в пятницу в пресс-службе Росприроднадзора.

Специалисты ведомства во время проверки в январе 2017 года установили, что в 2016 году газовая компания заключила договор с подрядной организацией на расчистку территории строительной площадки от растительности, снятие почвы и другие подготовительные работы перед началом строительства объекта. Но эти работы относятся к основным технико-технологическим решениям, которые содержатся в заключении экспертной комиссии экологической госэкспертизы, полученном в только марте 2017 года.

"Тот факт, что работы проводились почти за полгода до того, как было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, подтверждается договором генерального подряда на проведение подготовительных работ, датируемым сентябрем 2016 года. Таким образом, с сентября 2016 года предприятие фактически реализовывало проект, который не прошел государственную экологическую экспертизу федерального уровня, и проводило работы без соответствующей обязательной документации до марта 2017 года", - отметили в Росприроднадзоре.

ПАО "Газпром" было привлечено к административной ответственности в виде штрафа за нарушение законодательства об экологической экспертизе (ч.1 ст. 8.4 КоАП РФ). В пресс-службе Росприроднадзора отметили, что компания не пока не оплатила штраф, воспользовавшись правом обжаловать решение Росприроднадзора в суде.