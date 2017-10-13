МИД РФ прорабатывает возможность проведения телемоста между Крымом и штаб-квартирой ООН

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России прорабатывает возможность проведение телемоста для журналистов из Крыма со штаб-квартирой ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с журналистами в пятницу.
"Мы предложили и прорабатываем организацию телемостов, чтобы вы могли общаться с вашими зарубежными коллегами, - сказала дипломат. - Приоткрою секрет: у нас есть идея сделать телемост со штаб-квартирой ООН".
"Почему бы и нет? Столько раз слово "Крым" произносилось на площадке ООН, что, мне кажется, было бы правильно, если у вас будет возможность общаться с журналистами и общественными организациями напрямую", - отметила Захарова.