Вилла Пикассо на Лазурном берегу Франции продана с аукциона за €20 млн

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ПАРИЖ, 13 октября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Вилла Пабло Пикассо в Мужене на юге Франции, где художник провел последние годы жизни, продана с аукциона за €20 млн, сообщило AFP.
У нового владельца особняка, новозеландского предпринимателя Райо Визэнеджа, есть два месяца для того, чтобы внести средства. Он стал единственным участником торгов, состоявшихся в четверг в суде города Грас. Первоначально цена, установленная в июне на виллу, составляла чуть более €18 млн, однако тогда Визэнедж не смог выплатить эту сумму, после чего особняк был вновь выставлен на продажу.
Пикассо приобрел поместье в Мужене в 1961 году. На вилле, с которой открывается вид на горный массив Эстерель, испанский художник жил и работал на протяжении 12 лет. После смерти Пикассо в 1973 году в поместье проживала его вдова Жаклин Рок, которая покончила жизнь самоубийством в 1986 году. Некоторое время особняком владела приемная дочь Пикассо Катрин Ютен-Бле, которая впоследствии продала недвижимость за €10 млн.
На территории участка помимо самой виллы с 15 спальнями и 12 ванными комнатами расположены бассейн, теннисный корт, домик сторожа и еще несколько построек. Общая площадь всех построек составляет 1,7 тыс. квадратных метров, участка - более 3 га.
Пабло Пикассо (1881-1973) - испанский художник, скульптор, график и дизайнер, основоположник кубизма (совместно с Жоржем Браком), автор таких знаменитых картин, как "Герника", "Авиньонские девицы", "Девочка на шаре", "Купальщицы", рисунка "Голубь мира". Его полотна считаются одними из самых дорогих в мире. Картина "Обнаженная, зеленые листья и бюст" (1932) ушла с молотка в 2010 году на аукционе Christie's более чем за $106 млн. При этом самой дорогой его работой, когда-либо проданной на торгах, стала созданная в 1955 году картина "Алжирские женщины (Версия О)". Она была приобретена в мае прошлого года за $179,4 млн.