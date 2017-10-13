Спорткомплекс "Полярный" на Ямале откроют в 2018 году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спортивно-оздоровительный комплекс в городе Лабытнанги в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Полностью ввести в эксплуатацию спорткомплекс в Лабытнангах застройщик планирует в первом полугодии 2018 года. Уже известно название объекта - "Полярный", - говорится в сообщении.

Спорткомплекс возводит ОАО "Газпром нефть" в рамках проекта социальных инвестиций "Родные города". "В трехэтажном здании общей площадью 7,4 тыс. квадратных метров разместится бассейн на шесть дорожек, универсальный зал для командных видов спорта, тренажерный зал, зал аэробики, зал подготовительных занятий. В большом зале площадью 1,3 тыс. квадратных метров установят трибуны на 345 человек, дополнительно семь зрительских мест будут выделены для маломобильных групп населения", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время на Ямале строят и проектируют 15 спортивных объектов, восемь из которых возводят предприятия топливно-энергетического комплексы.

"Здоровый образ жизни - это одно из главных условий успешного развития нашего общества и благополучия государства. Сегодня Ямал - один из самых молодых и спортивных регионов России. Радует, что больше трети населения округа регулярно занимаются физкультурой и спортом, в муниципальных образованиях эффективно проводятся мероприятия по реализации физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В наших планах - развитие современной спортивной инфраструктуры, продвижение ценностей здорового образа жизни на территории ямальской Арктики", - цитирует пресс-служба главу ЯНАО Дмитрия Кобылкина.