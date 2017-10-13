Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спорткомплекс "Полярный" на Ямале откроют в 2018 году

Общество
13 октября, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин отметил, что продвижение здорового образа жизни является один из условий успешного развития общества

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спортивно-оздоровительный комплекс в городе Лабытнанги в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Полностью ввести в эксплуатацию спорткомплекс в Лабытнангах застройщик планирует в первом полугодии 2018 года. Уже известно название объекта - "Полярный", - говорится в сообщении.

Спорткомплекс возводит ОАО "Газпром нефть" в рамках проекта социальных инвестиций "Родные города". "В трехэтажном здании общей площадью 7,4 тыс. квадратных метров разместится бассейн на шесть дорожек, универсальный зал для командных видов спорта, тренажерный зал, зал аэробики, зал подготовительных занятий. В большом зале площадью 1,3 тыс. квадратных метров установят трибуны на 345 человек, дополнительно семь зрительских мест будут выделены для маломобильных групп населения", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время на Ямале строят и проектируют 15 спортивных объектов, восемь из которых возводят предприятия топливно-энергетического комплексы.

"Здоровый образ жизни - это одно из главных условий успешного развития нашего общества и благополучия государства. Сегодня Ямал - один из самых молодых и спортивных регионов России. Радует, что больше трети населения округа регулярно занимаются физкультурой и спортом, в муниципальных образованиях эффективно проводятся мероприятия по реализации физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В наших планах - развитие современной спортивной инфраструктуры, продвижение ценностей здорового образа жизни на территории ямальской Арктики", - цитирует пресс-служба главу ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Персоны
Кобылкин, Дмитрий Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
2
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
3
Нацбанк Украины запретил проводить операции с банкнотами с изображением Крыма
4
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
5
Эксперты: слова Порошенко о выполнении минских соглашений подрывают доверие Европы к Киеву
6
Госкино Украины запретило показ трех российских фильмов
7
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама