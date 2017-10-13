София и Москва подписали соглашение о сотрудничестве до 2020 года

СОФИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Мэр Софии Йорданка Фандыкова и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве на период до 2020 года. Одним из центральных мероприятий, которые столицы России и Болгарии намерены возобновить, станут дни Софии в Москве и дни Москвы в Софии, сообщил Черемин на пресс-конференции.

"Дни Москвы и Софии - это не политическое, а культурное мероприятие, которое способствует сближению народов и укрепляет отношения между странами. Мы возобновим практику их проведения, в 2018 и 2019 годах они обязательно состоятся ", - сообщил он.

Отвечая на вопрос ТАСС, министр правительства Москвы отметил, что столицы двух государств намерены развивать сотрудничество и обмениваться опытом в самых разных областях, в том числе будет налажено сотрудничество между софийскими и московскими школами, организована совместная работа в области развития интеллектуальных транспортных сетей и экологии, подготовлены совместные акции в рамках празднования 140-летия освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг, планируется проведение мероприятий в социальной сфере.

"В Камчии, на черноморском побережье Болгарии, продолжает функционировать уникальный санаторно- оздоровительный комплекс, в которой Москва вложила огромные инвестиционные средства. Уверен, что "Камчия" останется знаковым социальным объектом России в Болгарии", - отметил Черемин.