София и Москва подписали соглашение о сотрудничестве до 2020 года

Ким: Илюмжинов остается главой FIDE, призывы к его неучастию в выборах бессмысленныСпорт 13 октября, 18:39
Газзаев: сборной России не нужно бояться команд Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:30
Украина подала в ВТО третий иск против РоссииЭкономика и бизнес 13 октября, 18:29
Заболотный: сборная России получит огромный опыт в матчах с командами Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:20
ЧМ-2019 по бенди, перенесенный из Иркутска, пройдет в шведском ВенерсборгеСпорт 13 октября, 18:04
Сбербанк готов оказать помощь крупным компаниям при вхождении на рынок СКФОСеверный Кавказ 13 октября, 18:01
Награждены победители конкурса ИТ-компаний GoTech 2017Новости партнеров 13 октября, 17:57
Вице-президент РФС: аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составамиСпорт 13 октября, 17:56
Эксперты: нехватка кадров и недостаток сырья тормозят развитие виноделия на СтавропольеСеверный Кавказ 13 октября, 17:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОФИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Мэр Софии Йорданка Фандыкова и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве на период до 2020 года. Одним из центральных мероприятий, которые столицы России и Болгарии намерены возобновить, станут дни Софии в Москве и дни Москвы в Софии, сообщил Черемин на пресс-конференции.
"Дни Москвы и Софии - это не политическое, а культурное мероприятие, которое способствует сближению народов и укрепляет отношения между странами. Мы возобновим практику их проведения, в 2018 и 2019 годах они обязательно состоятся ", - сообщил он.
Отвечая на вопрос ТАСС, министр правительства Москвы отметил, что столицы двух государств намерены развивать сотрудничество и обмениваться опытом в самых разных областях, в том числе будет налажено сотрудничество между софийскими и московскими школами, организована совместная работа в области развития интеллектуальных транспортных сетей и экологии, подготовлены совместные акции в рамках празднования 140-летия освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг, планируется проведение мероприятий в социальной сфере.
"В Камчии, на черноморском побережье Болгарии, продолжает функционировать уникальный санаторно- оздоровительный комплекс, в которой Москва вложила огромные инвестиционные средства. Уверен, что "Камчия" останется знаковым социальным объектом России в Болгарии", - отметил Черемин.