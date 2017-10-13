В Бюро судмедэкспертизы Москвы назначен и.о. руководителя

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Исполняющей обязанности начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы назначена Екатерина Колударова. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"И. о. начальника Бюро судмедэкспертизы Москвы назначена Колударова Екатерина Мстиславовна", - сказали в пресс-службе. По данным департамента, она занимала пост заведующей отделения судебно-гистологических исследований бюро.

Ранее Бюро судебно-медицинской экспертизы столицы возглавлял Евгений Кильдюшов. Как стало известно ТАСС в пятницу, он был освобожден от должности по собственному желанию. Сам Кильдюшов отказался комментировать данную ситуацию корреспонденту ТАСС.

Ряд СМИ ранее распространил информацию о том, что главный судмедэксперт столицы был уволен якобы в связи с уголовным делом, которое расследует Следственный департамент МВД. По данным СМИ, в начале октября в нескольких столичных моргах прошли обыски, в частности, в Бюро судебно-медицинской экспертизы, расположенном в Тарном проезде, и в морге больницы им. Боткина.

По информации СМИ, согласно одной из версий, причиной увольнения Кильдюшова могло стать уголовное дело о халатности, возбужденное в отношении неизвестных лиц из числа руководства Бюро после того, как 12 сотрудников заразились туберкулезом из-за отсутствия в морге вентиляции.