В Бюро судмедэкспертизы Москвы назначен и.о. руководителя

Ким: Илюмжинов остается главой FIDE, призывы к его неучастию в выборах бессмысленныСпорт 13 октября, 18:39
Газзаев: сборной России не нужно бояться команд Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:30
Украина подала в ВТО третий иск против РоссииЭкономика и бизнес 13 октября, 18:29
Заболотный: сборная России получит огромный опыт в матчах с командами Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:20
ЧМ-2019 по бенди, перенесенный из Иркутска, пройдет в шведском ВенерсборгеСпорт 13 октября, 18:04
Сбербанк готов оказать помощь крупным компаниям при вхождении на рынок СКФОСеверный Кавказ 13 октября, 18:01
Награждены победители конкурса ИТ-компаний GoTech 2017Новости партнеров 13 октября, 17:57
Вице-президент РФС: аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составамиСпорт 13 октября, 17:56
Эксперты: нехватка кадров и недостаток сырья тормозят развитие виноделия на СтавропольеСеверный Кавказ 13 октября, 17:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Исполняющей обязанности начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы назначена Екатерина Колударова. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"И. о. начальника Бюро судмедэкспертизы Москвы назначена Колударова Екатерина Мстиславовна", - сказали в пресс-службе. По данным департамента, она занимала пост заведующей отделения судебно-гистологических исследований бюро.
Ранее Бюро судебно-медицинской экспертизы столицы возглавлял Евгений Кильдюшов. Как стало известно ТАСС в пятницу, он был освобожден от должности по собственному желанию. Сам Кильдюшов отказался комментировать данную ситуацию корреспонденту ТАСС.
Ряд СМИ ранее распространил информацию о том, что главный судмедэксперт столицы был уволен якобы в связи с уголовным делом, которое расследует Следственный департамент МВД. По данным СМИ, в начале октября в нескольких столичных моргах прошли обыски, в частности, в Бюро судебно-медицинской экспертизы, расположенном в Тарном проезде, и в морге больницы им. Боткина.
По информации СМИ, согласно одной из версий, причиной увольнения Кильдюшова могло стать уголовное дело о халатности, возбужденное в отношении неизвестных лиц из числа руководства Бюро после того, как 12 сотрудников заразились туберкулезом из-за отсутствия в морге вентиляции.