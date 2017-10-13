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Дворкович рассказал о спортивной травме руки

Общество
13 октября, 17:28 UTC+3

При этом вице-премьер не уверен, когда именно получил травму, потому что играет и в футбол, и в баскетбол

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Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал журналистам о спортивной травме правой руки. По итогам президентского совещания по поддержке АПК журналисты поинтересовались, почему у вице-премьера на правой руке гипсовая лонгета.

"Спорт, перелом, к сожалению, пришлось делать операцию. Все нормально будет", - сказал вице-премьер.

Дворкович затруднился ответить, какой из игровых видов спорта преподнес ему столь неприятный сюрприз.  "Не знаю - или футбол, или баскетбол. В тот момент я не знал, что это случилось. Я во все играю, поэтому могло быть где угодно". 

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