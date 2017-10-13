Дворкович рассказал о спортивной травме руки

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал журналистам о спортивной травме правой руки. По итогам президентского совещания по поддержке АПК журналисты поинтересовались, почему у вице-премьера на правой руке гипсовая лонгета.
"Спорт, перелом, к сожалению, пришлось делать операцию. Все нормально будет", - сказал вице-премьер.
Дворкович затруднился ответить, какой из игровых видов спорта преподнес ему столь неприятный сюрприз. "Не знаю - или футбол, или баскетбол. В тот момент я не знал, что это случилось. Я во все играю, поэтому могло быть где угодно".