В профильном комитете парламента Крыма считают успешным завершившийся пляжный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Пляжный сезон 2017 года в Крыму прошел успешно, несмотря на небольшое снижение туристического потока, считает глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк.
"Пляжный сезон прошел успешно, несмотря на небольшое снижение турпотока - в районе 6-7% - по сравнению с прошлым годом. В целом отдохнуло в период с мая по сентябрь примерно 4,5 млн человек", - сообщил Черняк ТАСС в пятницу после завершения заседания профильного комитета, на котором подводились итоги сезона.
По словам Черняка, одной из особенностей летнего сезона 2017 года стала большая загрузка частного сектора и мини-отелей. "Да, это одна из особенностей этого года. Раньше жители материковой России предпочитали приобретать путевки через турагентства, поскольку Крым практически не знали. Сейчас они уже навели контакты и приезжают сюда самостоятельно, без посредников", - рассказал он.
По словам главы комитета, опросы показывают, что жители материковой России, приезжающие на отдых в Крым, готовы рекомендовать его своим знакомым. "Один из московских туроператоров провел опрос в аэропорту Симферополя, опрошены были несколько тысяч человек этим летом. Так вот, 68% туристов готовы рекомендовать Крым для отдыха своим близким и знакомым. Главным преимуществом они называют чистоту окружающей среды, моря и пляжей", - отметил Черняк.
В Республике Крым работают 597 средств размещения и 430 пляжей. В 2016 году регион принял 5,6 млн туристов, что на 1 млн больше, чем в 2015 году. Власти региона прогнозируют сохранение турпотка в целом по 2017 году на уровне прошлогодних показателей.