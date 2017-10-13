Комитет по охране памятников Петербурга проконтролирует передачу здания Евроуниверситета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Комитет по государственному контролю и использованию памятников истории и культуры (КГИОП) правительства Санкт-Петербурга примет участие в процессе передачи городу особняка Кушелева-Безбородко, в котором 23 года работал Европейский университет. Об этом говорится в письме начальника управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП Елены Ломакиной ректору вуза Николаю Вахтину, которое есть в распоряжении ТАСС.

Ранее представители Европейского университета заявляли, что покинут дворец только после передачи по акту всех историко-культурных ценностей, чтобы в дальнейшем к ним не было претензий по несоблюдению охранных обязательств, несмотря на то, что руководство вуза ранее получило уведомление о необходимости покинуть здание до 10 октября.

"КГИОП готов оказать содействие в проведении мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объекта культурного наследия "Дворец Н. А. Кушелева-Безбородко с дворовыми флигелями" и составления совместного акта при участии представителей Комитета имущественных отношений (КИО) правительства города и Европейского университета", - говорится в документе.

В вузе выразили благодарность комитету за согласие проконтролировать процедуру передачи дворца. "Мы ценим, что КГИОП готов оказать содействие в проведении мероприятий, направленных на обеспечение дворца и составление совместного акта при участии соответствующих представителей КИО и Европейского университета", - сообщили ТАСС в вузе.

Университет занимает особняк Кушелева-Безбородко на Гагаринской,3 на протяжении 23 лет. В декабре 2016 года вуз получил уведомление о расторжении Смольным договора аренды в одностороннем порядке, последовавшие судебные разбирательства подтвердили правомерность действий петербургских властей. В конце лета стало известно, что в здании в октябре планируется открыть Академию цифровых талантов - учреждение дополнительного образования для детей, проявивших способности в сфере IT и робототехники.

Куда переедет Европейский университет

Европейский университет самостоятельно нашел временное помещение неподалеку от особняка Кушелева Безбородко, где разместил свой учебный блок, но готов рассматривать это помещение исключительно как временное. Ранее вуз передал руководителю КИО Михаилу Мокрецову параметры необходимого взамен особняка Кушелева-Безбородко здания или участка земли под застройку. В комитете сообщили ТАСС, что "готовят возможные предложения по объектам недвижимости, соответствующим представленным параметрам".

Европейский университет основан в 1994 году как небольшой, на 226 студентов, частный магистерский вуз. Больше года он находится в кризисе после 11 проверок со стороны разных ведомств, которые прошли здесь в августе 2016 года. Следствием одной из них стало расторжение договора аренды из-за несоблюдения охранных обязательств - установки во дворе пластиковых окон и наличия непредусмотренной пристройки. Другая привела к потере образовательной лицензии.

Более полугода из-за лицензии шли суды с Рособрнадзором, а затем вуз ее добровольно сдал, рассчитывая получить новую. Две попытки получить лицензию не увенчались успехом. Вуз перешел в режим работы НИИ, студенты переведены в другие вузы либо отчислены, новый набор не проводился.