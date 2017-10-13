Итоги регионального этапа национальной премии событийного туризма подвели во Владимире

ВЛАДИМИР, 13 октября. /ТАСС/. Международный Платоновский фестиваль в Воронежской области, Всемирный фестиваль уличного кино в Москве и "День комара" во Владимирской области стали, среди прочих, победителями регионального финала Национальной премии в области событийного туризма Russian event awards, итоги которой подвели во Владимире. Всего в финал конкурса прошли 184 проекта из 31 региона страны, сообщил журналистам в пятницу основатель премии Геннадий Шаталов.

"Конкурс был самым масштабным за три года. Самые яркие проекты представил ЦФО (Центральный федеральный округ - прим. ТАСС) и Владимирская область, в частности. Хорошие интересные идеи представила Ярославская область, то есть регионы "Золотого кольца" являются лидерами событийного туризма сегодня", - отметил Шаталов.

Из более чем 300 заявок эксперты премии отобрали в финал 184 проекта из 31 региона ЦФО, Северо-Западного (СЗФО), Северо-Кавказского (СКФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов. По итогам конкурса победителями в номинации "Туристическое событие в области культуры" стали Всемирный фестиваль уличного кино (Москва) и Платоновский фестиваль искусств (Воронежская область). Лучшим туристическим событием по популяризации народных традиций и промыслов стали Масленичные гуляния в Суздале, а лучшим туристическим событием деловой направленности стал Межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50" (Владимирская область).

Кроме того, первые места в различных номинациях заняли гастрономический фестиваль "Вар-варенье" (Московская область), молодежный фестиваль "ШуяBEST" (Ивановская область) и детский семейный праздник "День комара" (Владимирская область).

Лучшими в области популяризации событийного туризма стали "День оленя" (Архангельская область) и Всероссийский день семьи, любви и верности (Муром). Лучшими площадками для проведения туристических событий признаны Авиационно- технический комплекс "Левцово" (Ярославская область), клуб- отель "Велес" (Владимирская область) и музей-заповедник "Старая Сарепта" (Волгоградская область).

Премия в области событийного туризма Russian еvent аwards учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Лучшие проекты по результатам регионального конкурса получат право на участие в общенациональном финале Национальной премии Russian еvent аwards, который пройдет 28 - 29 октября в Липецке. Лауреатам Национальной премии Russian еvent аwards 2017 года будет присвоен статус "Национальное событие" Национального календаря событий.