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Китайский культурно-образовательный центр открылся в Ярославском госпедуниверситете

Общество
13 октября, 19:54 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 13, октября. /ТАСС

По окончании обучения в центре студенты получат двойной диплом

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Китайский культурно-образовательный центр открылся на базе Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского (ЯГПУ), сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Китайский культурно-образовательный центр открылся сегодня на базе Ярославского педагогического университета. В ближайшем будущем здесь появятся полноценные аудитории. Набор на обучение по новой программе бакалавриата начнется уже в следующем году", - говорится в сообщении.

Студенты, прошедшие обучение в новом образовательном центре, получат два диплома - ЯГПУ и Юго-Западного университета Чунцина. Изучать китайский язык и культуру Китая на базе культурно-образовательного центра смогут все желающие.

В 2016 году между ЯГПУ и вузом из КНР было заключено соглашение о сотрудничестве. На базе ярославского вуза уже открылись курсы китайского языка на факультативной основе, проводятся совместные исследования, планируется издавать научный журнал.

Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского структурно объединяет три института - педагогики и психологии, филологии, развития кадрового потенциала. Обучение в университете ведется на девяти факультетах. Основные сферы подготовки - гуманитарные, социальные и естественные науки, образование и педагогика, экономика и культура.

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