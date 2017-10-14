ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. ГИБДД России с 14 октября изменяет правила проведения экзаменов на право управления автомобилем и оформления регистрации машин и прицепов к ним в подразделениях Госавтоинспекции. Нововведение связано со вступлением в силу соответствующего приказа МВД, изменяющего два административных регламента.

Новые правила сдачи экзаменов и получение прав

В новых правилах упражнение "скоростное маневрирование" для мотоциклов стало обязательным, в связи с чем к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке. Решен вопрос о проведении экзамена на площадке в зимних условиях. При устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами. При этом проведение экзамена будет возможно при обработке поверхности площадки противогололедными средствами", - сказали ТАСС в ГИБДД России.

По словам представителя ведомства, скорректированы основания для прекращения экзамена на площадке и выставления отрицательной оценки. Так, оценка "не сдал" будет выставляться в случае падения с мотоцикла. Кроме того, экзамены не смогут сдать люди, не достигшие совершеннолетия, а также заявители, ранее лишенные прав, которые нарушили условия возврата водительских удостоверений.

В ГИБДД отметили, что теперь оформить водительское удостоверение можно будет через МФЦ за 15 дней. По словам собеседника, для этого определен порядок взаимодействия должностных лиц подразделений Госавтоинспекции и сотрудников центров. Вместе с тем, новые регламенты расширят перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. К примеру, при предъявлении заявителем заграничного паспорта дублирующие записи на латинском языке в водительском удостоверении будут приводиться в соответствие с паспортом.

Изменение процедуры регистрации ТС

С 14 октября также меняется процедура регистрации транспортных средств и прицепов к ним. Согласно приказу, установлены дополнительные требования к местам приема и ожидания заявителей с ограниченными возможностями.

"Места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для инвалидов и оптимальным условиям работы должностных лиц. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, в помещении, где предоставляется государственная услуга, будет оказана необходимая помощь", - подчеркнули в ГИБДД.

По словам собеседника, теперь вопрос уплаты государственной пошлины за проведение экзаменов на право управления автомобилем и выдачу водительских удостоверений приведен в соответствие с Налоговым кодексом. Государственную пошлину необходимо будет оплачивать до подачи заявления.

Кроме того, в ГИБДД не обошли вопрос получения дубликата паспорта транспортного средства. "При прекращении регистрации транспортного средства в случаях, связанных с утратой, хищением, окончанием срока регистрации транспортного средства, ряда других оснований дубликат паспорта транспортного средства взамен утраченного будет выдаваться только при наличии соответствующего волеизъявления владельца транспортного средства", - отметили в Госавтоинспекции.