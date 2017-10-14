Выставка "Кабарда. От древности до наших дней" открывается в Москве

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Выставка "Кабарда. От древности до наших дней", посвященная 460-летию заключения военно-политического союза между Россией и Кабардой, открывается в субботу в Государственном музее Востока в Москве. Посетителям будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства региона, традиции которого складывались на протяжении веков.

"На выставке представлены археология, этнография, декоративно-прикладное искусство из фонда Национального музея. Для участия в смотре приглашены народные мастера нашей республики, которые представят свои работы в залах Музея Востока", - рассказал ТАСС генеральный директор Национального музея Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Феликс Наков.

"Объемная и разноплановая" выставка занимает семь залов, отметил он. "Это первая серьезная выставка такого масштаба, которая освещает различные аспекты культуры, истории и дает представление о духовной и материальной культуре [Кабарды]", - сообщил собеседник агентства.

Элементы экспозиции

В экспозицию музея включены образцы художественной обработки дерева и металла, резьбы по кости, тиснения и аппликации на коже, плетения циновок и изделий из войлока.

По словам Накова, отдельного внимания заслуживает "золотное" шитье кабардинских (адыгских) мастериц. "Это оригинальные работы XIX века и работы современных мастеров, выполненные в той же технике. Женские костюмы, аксессуары к ним, сумочки, веера. То есть это такая перекличка между древностью и современностью", - рассказал Наков.

Адыги широко использовали вышивку для изготовления элементов декора традиционного женского костюма, а также для украшения мужской одежды, вооружения и конской упряжи, предметов быта. Также на выставке будут экспонироваться коллекция холодного оружия и ювелирные изделия. Художественная обработка кожи представлена в конском снаряжении, кисетах, сумочках и разных мелких бытовых деталях.

Директор Национального музея КБР отметил высокую значимость выставки для понимания культуры Кабарды. "Выставка в таком комплексе, в таком объеме, разностороннем подходе, пожалуй, впервые представляется, - отметил он. - В плане снаряжения и вооружения кабардинская культура оказала достаточно серьезное влияние на Российскую империю, это шашки, черкеска и т. д. Этот пласт является важным и для понимания культуры Кабарды, и для понимания, скажем, истории развития униформы Российской империи".

По мнению Накова, экспозиция будет интересна посетителям и с точки зрения литературоведческого анализа, поскольку русские поэты Пушкин и Лермонтов в своих произведениях описывали снаряжение и вооружение черкесов. "А здесь наши посетители их смогут увидеть воочию", - заключил собеседник агентства.

О дате

Выставка посвящена юбилею заключения военно-политического союза между Россией и Кабардой в 1557 году. Соглашение было закреплено династическим браком Ивана Грозного с дочерью известного кабардинского князя Темрюка Идарова - Идархэ Гуашеней, которой при крещении было дано имя Мария. Впоследствии кабардинские военачальники и государственные деятели не только занимали видное место в среде русской аристократии, но и сыграли важную роль в становлении Московского государства.

Среди них прославился род князей Черкесских, которые в историю России вошли как князья Черкасские. Им посвящена отдельная часть экспозиции. "Это русский княжеский род, имеющий кабардинское происхождение, один из самых знатных родов русского царства, Российской империи, во всяком случае, до XIX века", - отметил Наков. В этом же зале можно будет ознакомиться с документами русских исторических хроник XVI века, повествующих о присоединении Кабарды к России.

Выставка будет работать до 29 октября.