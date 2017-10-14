В центре Петербурга испытают первый в России аэролифт

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Испытания первого в России аэролифта пройдут в субботу в центре Петербурга, сообщил ТАСС председатель Секции истории авиации и космонавтики Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН Виталий Лебедев. Аэролифт - это воздушный шар, закрепленный на земле и поднимающийся на высоту около 100 метров для обзора города.
"Первый в России аэролифт позволит увидеть Петербург с такой же высоты, как Исаакиевский собор, около 100 метров, но с новой точки. Сегодня проведем первые испытания, а с ноября начнем катать туристов", - сказал Лебедев, добавив, что во время испытаний шар будет поднят на небольшую высоту, чтобы проверить работу всех систем и узлов.
Аналогичные аэролифты уже работают в Лондоне, Амстердаме, Таллине и Риге, рассказал он. Петербургский аэролифт будет находиться в городе постоянно как объект туристической инфраструктуры.
Лебедев рассказал, что идея создания аэролифта зрела давно, первоначально планировалось строить его в сотрудничестве с англичанами, но те запросили "космическую цену". Через некоторое время российские разработчики создали конструкцию сами, пойдя по пути импортозамещения.
По словам Лебедева, появление аэролифта в Петербурге решит две задачи - практическую, так как будет создана новая точка привлечения туристов, а также историко-культурную. "Петербург был родиной отечественного воздухоплавания и авиации, именно здесь в начале XX века поднимались в воздух первые аппараты под управлением российских пилотов", - отметил собеседник агентства.