Осетины из Анкары, Владикавказа и Петербурга напишут диктант на родном языке

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. Осетины из России и Турции в субботу одновременно напишут диктант на родном языке, акция будет приурочена ко дню рождения основоположника литературного осетинского языка Коста Хетагурова. Об этом сообщил ТАСС инициатор проведения акции, представитель осетинского землячества Петербурга Казбек Алдатов.

"Мы впервые проводим такую акцию накануне дня рождения Коста Хетагурова, 14 октября. В этом году к ней присоединились порядка 70 осетин Турции, Северной Осетии и Санкт-Петербурга, в дальнейшем надеемся на увеличение количества участников", - сказал Алдатов.

В рамках акции также пройдут конкурсы на знание культуры и традиций осетинского народа. Для участников специально подготовлены нагрудные значки с изображением Хетагурова.

По словам Казбека Алдатова, текстом диктанта, который пройдет в субботу в Петербурге, Владикавказе и Анкаре, стал отрывок из биографии Косты Хетагурова. "Формат мероприятия - как в школе, один человек читает - остальные пишут. Для этого мы взяли отрывок биографии Коста на осетинском. Там рассказывается о том, как поэт влюбился в девушку Ольгу, у которой был очень строгий отец-военный", - сообщил Алдатов.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. Для Северной Осетии остается актуальной проблема незнания осетинами родного языка. По данным ЮНЕСКО, в столице республики городе Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин.