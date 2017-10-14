Кабмин одобрил конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции

Варнаков объяснил победы "Динамо" в сериях буллитов везением и успешной игрой ЕременкоСпорт 14 октября, 9:42
США хотят принять зимние ОИ, несмотря на проведение летних Игр-2028 в Лос-АнджелесеСпорт 14 октября, 9:25
Госкомиссия решила запустить "Союз-2.1а" с "Прогрессом" к МКС по двухсуточной схемеКосмос 14 октября, 8:53
Кабмин утвердил список мер по внесению изменений в спортивное законодательствоСпорт 14 октября, 8:07
Глава ВТБ опроверг утверждения о планах финансировать проект компании Трампа в МосквеЭкономика и бизнес 14 октября, 7:32
"Колорадо" победил "Анахайм" в матче НХЛ, Задоров забросил первую шайбу за три сезонаСпорт 14 октября, 7:16
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 36Происшествия 14 октября, 6:28
NBC: связанные с Манафортом компании получали кредиты у имеющих отношение к Дерипаске фирмМеждународная панорама 14 октября, 6:24
Гол Овечкина и две передачи Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛСпорт 14 октября, 5:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и другими преступлениями, угрожающими здоровью населения. Документ будет представлен президенту РФ для внесения на ратификацию, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина в субботу.
"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, подписанную от имени Российской Федерации в Москве 28 октября 2011 года", - говорится в документе.
Конвенция, вступившая в силу с 1 января 2016 года, предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию медицинской продукции и подобные преступления, среди которых производство, хранение и предложения по реализации такой продукции, а также подделка соответствующей документации и упаковочных материалов. Конвенция предполагает защиту прав потерпевших от таких правонарушений и развитие сотрудничества в сфере борьбы с фальсификацией медицинской продукции на международном и государственном уровне.
Документ подписали 27 стран и ратифицировали Испания, Венгрия, Молдова, Гвинея, Армения, Албания, Бельгия, Франция, Буркина-Фасо, Турция и Украина.