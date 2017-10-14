Кабмин одобрил конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и другими преступлениями, угрожающими здоровью населения. Документ будет представлен президенту РФ для внесения на ратификацию, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина в субботу.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, подписанную от имени Российской Федерации в Москве 28 октября 2011 года", - говорится в документе.

Конвенция, вступившая в силу с 1 января 2016 года, предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию медицинской продукции и подобные преступления, среди которых производство, хранение и предложения по реализации такой продукции, а также подделка соответствующей документации и упаковочных материалов. Конвенция предполагает защиту прав потерпевших от таких правонарушений и развитие сотрудничества в сфере борьбы с фальсификацией медицинской продукции на международном и государственном уровне.

Документ подписали 27 стран и ратифицировали Испания, Венгрия, Молдова, Гвинея, Армения, Албания, Бельгия, Франция, Буркина-Фасо, Турция и Украина.