Роспотребнадзор отправит на Мадагаскар вакцину от чумы

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор направит 500 доз вакцины и средства индивидуальной защиты от чумы на Мадагаскар, где зафиксирована вспышка этого заболевания. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.
"Российским научно-исследовательским противочумным институтом "Микроб" Роспотребнадзора подготовлены к отправке в адрес российского диппредставительства в Мадагаскаре средства индивидуальной защиты (защитные комбинезоны, маски, перчатки), а также 500 доз российской противочумной вакцины, произведенных также Ставропольским научно-исследовательским противочумным институтом Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Сейчас также обсуждается возможность отправки на остров специалистов ведомства для оценки ситуации и оказания при необходимости помощи местным властям в купировании вспышки чумы.
По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, озвученным в пятницу, с начала августа от чумы на Мадагаскаре скончались 57 человек, всего зарегистрировано более 550 случаев заболевания. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, в этой африканской стране чума является эндемичным заболеванием - ежегодно регистрируется около 400 случаев. В этом году, в отличие от предыдущих, болезнь охватила обширные городские районы, что повышает риск ее распространения. В пятницу, 13 октября, Роспотребнадзор предупреждал о риске переноса болезни на Сейшельские острова.