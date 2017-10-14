Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор отправит на Мадагаскар вакцину от чумы

Общество
14 октября, 9:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Также обсуждается возможность отправки на остров специалистов для оценки ситуации и оказания необходимой помощи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор направит 500 доз вакцины и средства индивидуальной защиты от чумы на Мадагаскар, где зафиксирована вспышка этого заболевания. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

"Российским научно-исследовательским противочумным институтом "Микроб" Роспотребнадзора подготовлены к отправке в адрес российского диппредставительства в Мадагаскаре средства индивидуальной защиты (защитные комбинезоны, маски, перчатки), а также 500 доз российской противочумной вакцины, произведенных также Ставропольским научно-исследовательским противочумным институтом Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения чумой на Сейшелах

Президент Мадагаскара призвал население сохранять спокойствие в условиях эпидемии чумы

Ростуризм: россияне не пострадали от вспышки чумы на Мадагаскаре

Сейчас также обсуждается возможность отправки на остров специалистов ведомства для оценки ситуации и оказания при необходимости помощи местным властям в купировании вспышки чумы.

По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, озвученным в пятницу, с начала августа от чумы на Мадагаскаре скончались 57 человек, всего зарегистрировано более 550 случаев заболевания. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, в этой африканской стране чума является эндемичным заболеванием - ежегодно регистрируется около 400 случаев. В этом году, в отличие от предыдущих, болезнь охватила обширные городские районы, что повышает риск ее распространения. В пятницу, 13 октября, Роспотребнадзор предупреждал о риске переноса болезни на Сейшельские острова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Мадагаскар
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма
4
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
5
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
6
СМИ: Ракка полностью освобождена от боевиков ИГ
7
Власти Москвы назвали пять округов, где применят проекты архитекторов для реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама