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Опрос: число канадцев, считающих себя средним классом, снизилось почти вдвое

Общество
14 октября, 10:03 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Лишь 43% граждан считают себя представителями среднего класса, тогда как в 2002 году к таковым себя причисляли 70% жителей

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ОТТАВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Количество жителей Канады, причисляющих себя к так называемому среднему классу, за последние 15 лет снизилось почти в два раза. Таковы данные социологического опроса, проведенного исследовательским центром Ekos  и агентством Canadian Press.

В исследовании, которое проводилось с 15 сентября по 1 октября текущего года, приняли участие почти 4,9 тыс. совершеннолетних канадцев. Согласно опубликованным на этой неделе данным, лишь 43% из них считают себя представителями среднего класса, тогда как в 2002 году по итогам аналогичного социологического опроса к таковым себя причисляли 70% жителей.

Как пояснил президент Ekos Фрэнк Грейвс, в понятие "представитель среднего класса" опрошенные канадцы вкладывали не только наличие достойной суммы на своем банковском счете, но и хорошее физическое и эмоциональное состояние, а также общую удовлетворенность от собственной жизни. "Это не просто исследование, касающееся экономического состояния граждан, - продолжил он. - Если мы действительно видим людей, которые "выпадают" из среднего класса, тогда мы можем говорить о менее счастливых людях сейчас и о менее здоровом обществе в будущем".

По словам Грейвса, исследование показало, что люди, которые раньше причисляли себя к среднему классу, "не вышли на более высокий уровень жизни". Лишь 13% опрошенных считают, что в будущем их положение изменится в лучшую сторону, тогда как 56% респондентов уверены, что с годами состояние их дел будет только ухудшаться.

Авторы соцопроса не указывают конкретных причин итоговых цифр, но отмечают, что не последнюю роль в этом играет популизм канадских политиков, чьи заявления зачастую расходятся с реальным положением дел в экономике.

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