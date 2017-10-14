Ученый: специалисты создадут новую программу и учебники по осетинской литературе для школ

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. Группа ученых Северной Осетии разработает новую программу обучения осетинской литературе в школах, а также современные учебники по национальной литературе, сообщил в интервью ТАСС завкафедрой ЮНЕСКО по поликультурному и полилингвальному образованию Северо-Осетинского государственного педагогического института, советник главы Северной Осетии по вопросам национально-культурного развития Тамерлан Камболов.

"Мы завершили работу по подготовке второго издания наших учебников по осетинскому языку для владеющих и не владеющих. Они сейчас усовершенствованы, модернизированы и в течение наступившего учебного года будут переизданы. Сейчас приступила к работе группа по разработке программы и новых учебников по осетинской литературе. Часть из них будет завершена уже в текущем учебном году, часть - в следующем", - рассказал он.

Таким образом, в течение двух ближайших лет школы республики будут обеспечены новыми современными учебниками по осетинской литературе, добавил Камболов.

Кроме того, разработаны и в настоящее время готовятся к оценке экспертов учебники по общеобразовательным предметам на осетинском языке для полилингвальной школы. Это учебники по изобразительному искусству, музыке, окружающему миру, математике, истории и географии Осетии, традиционной культуре осетин. Камболов отметил, что власти республики решили проблему с нехваткой таких учебников, их издают в необходимом количестве.

"Более того, в ближайшие дни планируется принятие республиканской госпрограммы "Национально-культурное развитие осетинского народа". Там есть соответствующие разделы, статьи расходов, в том числе и на бесперебойное обеспечение учебно-методической литературой преподавания осетинского языка и обучения на осетинском языке", - сообщил он.

Ранее глава Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов предложил возродить традицию полилингвального образования в начальной школе, когда все предметы ученики в национальных республиках изучают сразу на двух языках - на русском и на родном. Такой проект в экспериментальном виде действовал до 2014 года в Северной Осетии.