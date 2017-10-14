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Медведев поздравил Российский детский фонд с 30-летием

Общество
14 октября, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что фонд объединил неравнодушных людей

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Российский детский фонд с 30-летием, отметив, что организация объединила неравнодушных людей, которые делают все возможное, чтобы у всех детей было детство. Поздравительная телеграмма председателя правительства опубликована в субботу на сайте кабмина.

"Вы были одними из первых, кто протянул руку помощи пострадавшим от землетрясения в Спитаке, теракта в Беслане, войны в Южной Осетии. Своей работой вы напоминаете всем нам о том, что мир детства очень хрупок и нуждается в защите, а детские слезы - это то, с чем невозможно мириться", - говорится, в частности, в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что история организация является историей добра и милосердия, настоящей заботы и любви, которую за три десятилетия фонд подарил воспитанникам детских домов и инвалидам, десяткам тысяч детей и их родителям, которые оказались в трудных жизненных ситуациях.

Фонд, по словам премьера, объединил неравнодушных людей: волонтеров, врачей, учителей, воспитателей, социальных работников. "Вместе вы делаете все возможное, чтобы у всех детей было детство, чтобы они росли, окруженные любовью и вниманием, были всегда одеты и накормлены, получали хорошее образование и медицинскую помощь", - отметил глава кабмина.

Высокая миссия Российского детского фонда заслуживает самой искренней благодарности, подчеркнул премьер. "Огромное вам спасибо за это служение. И пусть вокруг нас будет как можно больше счастливых детских улыбок", - добавил Медведев.

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