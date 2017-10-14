Кузнецова предложила план организации паллиативной помощи детям

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова представила для широкого обсуждения дорожную карту "Повышение качества предоставления паллиативной медицинской помощи несовершеннолетним больным в Российской Федерации", в разработке которой приняли участие специалисты в области паллиативной медицины и представители общественных организаций. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.
Всего план содержит 18 пунктов, среди которых, в частности, включение паллиативной помощи в полис ОМС. "Паллиативная помощь, особенно на дому, - тяжелое финансовое бремя. Для решения данного вопроса необходимо включить паллиативную медицинскую помощь в полис ОМС. Отсутствие паллиативной медицинской помощи в обязательном страховании ставит в зависимость качество жизни таких больных от финансового благополучия семьи", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
По ее словам, в настоящее время в России ни на федеральном, ни на региональном уровнях, не ведется реестр больных, нуждающихся в паллиативной помощи, равно как и регистр неизлечимых заболеваний, по которым допустима эта помощь. Дорожная карта, таким образом, предусматривает "формирование единого Общероссийского реестра болезней, клинических состояний, показаний к началу оказания паллиативной медицинской помощи".
В Дорожной карте также говорится о необходимости разработки нормативных документов, регламентирующих порядок обеспечения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на дому. "В настоящее время не решен вопрос разделения зоны ответственности врача и родителя при ИВЛ в домашних условиях, с учетом явной экономии средств на содержании такого больного по сравнению с его нахождением в стационаре", - отмечается в документе.
Еще одно положение касается создания детских хосписов. "На сегодня детские хосписы функционируют только в Казани, Ижевске и Санкт-Петербурге. В среднем в стране на 1000 нуждающихся в паллиативной помощи детей приходится только 1 койко-место", - отмечает детский омбудсмен.
Авторы Дорожной карты указали в качестве сроков реализации инициатив, включенных в документ, 2018-2019 годы.