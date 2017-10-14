Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Синоптики предупреждают москвичей об усилении порывистого ветра.
"До 21 часа в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - сообщили в столичном Метеобюро.
Автомобилистам в этой связи рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - обходить плохо закрепленные дорожные знаки и рекламные конструкции.
Как отмечают синоптики, в Москве установилась дождливая, но теплая погода. Осадки принес циклонический вихрь, который уже прошел через столицу. С начала месяца в городе выпало 44 мм осадков, что составляет почти 75% октябрьской нормы (59 мм). На следующей неделе небольшие дожди продолжатся, станет немного теплее - температура может повыситься до 12 градусов.