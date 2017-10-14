Новый служебный вход в Кремль откроют у Спасской башни

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Новый проход в Московский Кремль у Спасской башни откроется на следующей неделе, также планируется открыть проход для туристов у Боровицких ворот. Об этом сообщил журналистам комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

"Это будет служебный пропускной пункт, одновременно откроется сама Спасская башня для выхода туристов с территории Кремля на Красную площадь", - сказал он.

"Мы заканчиваем на предстоящей неделе реконструкцию входного комплекса на служебном проходе у Спасской башни, он будет более удобным, в том числе для представителей средств массовой информации, которые в основном используют этот проход на территорию резиденции главы государства", - сказал Хлебников. Он отметил, что до последнего времени служебный проход в Кремль у Спасской башни был крайне неудобен. "Между собой мы даже называли этот маршрут "Колымой", потому что там круглогодично, особенно зимой, сильный сквозняк", - признался комендант Кремля.

По его словам, сейчас эта проблема будет решена, а у Кремлевской стены появится легкая конструкция, не нарушающая исторического облика Кремля и Красной площади.

Хлебников подчеркнул, что оборудовать на Спасских воротах вход для туристов нет необходимости, так как билеты на экскурсии в Кремль продаются в Александровском саду, рядом с оборудованным пунктом пропуска для туристов у Кутафьей башни. Он добавил, что "те, кто купил билеты в Оружейную палату, Алмазный фонд проходят через Боровицкий проход". "Поэтому вход туристов через Спасские ворота может быть организован только в перспективе - пока в этом нет никакой объективной необходимости", - считает Хлебников.

Он сообщил, что планируется оборудовать новый пункт пропуска и у Боровицких ворот. "В ближайшей перспективе мы намерены закончить проектно-изыскательские работы по созданию входного комплекса на Боровицком проходе", - сообщил комендант Кремля. По его словам, пока этот проход для туристов не очень удобен и не приспособлен для прохода маломобильных посетителей. "Надеемся, что через год там будут созданы комфортные условия, чтобы не было очереди под дождем, ветром, снегом", - отметил Хлебников.