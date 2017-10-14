В церемонии развода караулов появятся новые элементы к 100-летию комендатуры Кремля

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Новые элементы добавят к традиционным в церемонии развода пеших и конных караулов в Кремле в новом сезоне в 2018 году к вековому юбилею комендатуры Кремля. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
"Наверняка будут новые элементы [в церемонии], потому что каждый год мы какие-то элементы вводим, хотя придерживаемся того, что должны сохраняться традиционные вещи и много новаций вносить нельзя", - сказал Хлебников.
По его словам, "обязательно будут какие-то моменты, связанные со столетием комендатуры Московского Кремля, моменты, связанные со столетием Президентского оркестра". "Мы обязательно их будем включать в новую церемонию, но в основе своей она останется прежней", - заверил комендант Кремля.
В субботу на Соборной площади прошла заключительная, 36-я в нынешнем сезоне церемония развода пеших и конных караулов. Несмотря на дождь, посмотреть на нее пришли несколько сотен зрителей. Новый сезон для военнослужащих Президентского полка начнется весной 2018 года.
Хлебников признался, что наблюдал за выступлением кремлевцев в субботу "немножко с грустью". "Большая часть военнослужащих роты Специального караула 9 ноября будет уволена в запас, возмужавшие парни разъедутся по своим домам, а мы набираем новых призывников", - объяснил он. Хлебников отметил, что весной в торжественной церемонии в Кремле уже будут участвовать вновь поступившие на службу кремлевцы. Он выразил надежду, что зрители не заметят особой разницы в их выступлении, так как они всю зиму будут проходить интенсивные тренировки и репетиции.
Комендант Кремля уточнил, что в нынешней церемонии принимали участие 36 военнослужащих в пешем строю, из них лишь девять проходят службу по контракту, в конном эскорте - 60% контрактников. "Мы рассчитываем, что из тех, кто проходил службу по призыву, многие захотят продолжить службу по контракту", - сказал Хлебников. Он также рассказал, что Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны постоянно обменивается опытом с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Так, по его словам, казахстанский Президентский полк очень интересуется особенностями службы в конном эскорте с тем, чтобы организовать аналогичное подразделение в Казахстане.