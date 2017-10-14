TUI поможет Карелии продвигать регион и развивать туризм

СОРТАВАЛА /Республика Карелия/, 14 октября. /ТАСС/. Туроператор "TUI Россия и СНГ" поможет развивать туризм в Карелии за счет продвижения республики и разработки маршрутов для туристов, сообщил журналистам в субботу в городе Сортавала (Карелия) заместитель генерального директора компании Александр Сирченко.

"Видя отношение главы Карелии к туризму, мы уверены, что реализовать туристический потенциал Карелии можно. Мы предварительно подписали с республикой соглашение, которое является основой нашего сотрудничества. Мы готовы вкладываться, в том числе путем финансирования мероприятий по продвижению, проведения этих мероприятий, разработки маршрутов и преподнесения их через нашу сеть агентств", - сказал Сирченко, который находится в Карелии в рамках организованного компанией первого информационного тура по республике для представителей турфирм из разных регионов России.

Тур проходит с 13 по 15 октября при поддержке правительства республики, его целью заявляется продвижение региона на туристическом рынке.

По словам Сирченко, в настоящее время продажи туров в Карелию находятся на низком уровне, так как нет необходимого продвижения региона, и о возможностях отдыха в республике известно мало.

"Мы сейчас констатируем, что о Республике Карелия знает малое число потенциальных туристов. Сегодня нам надо активно продвигать регион любыми способами: событийные мероприятия, информационные туры и так далее", - отметил представитель компании.

Он также рассказал, что в 2018 году TUI поддержит в Карелии фестиваль оперной музыки под открытым небом Ruskeala symphony. В этом году такой фестиваль впервые прошел в горном парке "Рускеала" и собрал почти 3 тыс. зрителей.

"С нашей помощью сделаем это мероприятие не просто событием в сфере культуры, но и событием в сфере туризма", - сказал он.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, в свою очередь, отметил, что Карелия и TUI имеют большие перспективы для сотрудничества, так как регион имеет огромный потенциал для развития туризма, который в должной мере не раскрыт.

В 2016 году поток организованных туристов и экскурсантов в Карелию составил 760 тыс. человек. В республике более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест.

Путешественников готовы принять более 320 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить 10 тыс. мест. Карельские власти ожидают к 2020 году увеличения туристического потока до 1 млн человек в год.