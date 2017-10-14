Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

TUI поможет Карелии продвигать регион и развивать туризм

Общество
14 октября, 14:25 UTC+3 СОРТАВАЛА Карелия/ 14, октября. /ТАСС

Заместитель генерального директора компании Александр Сирченко подчеркнул, что сейчас продажи туров в Карелию находятся на низком уровне

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОРТАВАЛА /Республика Карелия/, 14 октября. /ТАСС/. Туроператор "TUI Россия и СНГ" поможет развивать туризм в Карелии за счет продвижения республики и разработки маршрутов для туристов, сообщил журналистам в субботу в городе Сортавала (Карелия) заместитель генерального директора компании Александр Сирченко.

"Видя отношение главы Карелии к туризму, мы уверены, что реализовать туристический потенциал Карелии можно. Мы предварительно подписали с республикой соглашение, которое является основой нашего сотрудничества. Мы готовы вкладываться, в том числе путем финансирования мероприятий по продвижению, проведения этих мероприятий, разработки маршрутов и преподнесения их через нашу сеть агентств", - сказал Сирченко, который находится в Карелии в рамках организованного компанией первого информационного тура по республике для представителей турфирм из разных регионов России.

Тур проходит с 13 по 15 октября при поддержке правительства республики, его целью заявляется продвижение региона на туристическом рынке.

По словам Сирченко, в настоящее время продажи туров в Карелию находятся на низком уровне, так как нет необходимого продвижения региона, и о возможностях отдыха в республике известно мало.

"Мы сейчас констатируем, что о Республике Карелия знает малое число потенциальных туристов. Сегодня нам надо активно продвигать регион любыми способами: событийные мероприятия, информационные туры и так далее", - отметил представитель компании.

Он также рассказал, что в 2018 году TUI поддержит в Карелии фестиваль оперной музыки под открытым небом Ruskeala symphony. В этом году такой фестиваль впервые прошел в горном парке "Рускеала" и собрал почти 3 тыс. зрителей.

"С нашей помощью сделаем это мероприятие не просто событием в сфере культуры, но и событием в сфере туризма", - сказал он.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, в свою очередь, отметил, что Карелия и TUI имеют большие перспективы для сотрудничества, так как регион имеет огромный потенциал для развития туризма, который в должной мере не раскрыт.

В 2016 году поток организованных туристов и экскурсантов в Карелию составил 760 тыс. человек. В республике более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест.

Путешественников готовы принять более 320 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить 10 тыс. мест. Карельские власти ожидают к 2020 году увеличения туристического потока до 1 млн человек в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Парфенчиков, Артур Олегович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: погибшие в результате крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии
2
СМИ: коалиция не дает возможности иностранным наемникам ИГ выходить из Ракки
3
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
4
Россия не получила приглашения на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве
5
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
6
ФСБ задержала шесть граждан Украины за контрабанду около 20 тонн сала и орехов
7
Сирийские военные взяли под контроль город Меядин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама