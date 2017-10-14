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Наина Ельцина представила на Франкфуртской книжной ярмарке мемуары "Личная жизнь"

Общество
14 октября, 14:30 UTC+3 ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Книга охватывает период времени с 1930-х годов до наших дней

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Наина Ельцина

Наина Ельцина

© Донат Сорокин/ТАСС

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ /Германия/, 14 октября. /Спец. корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Супруга первого президента России Наина Ельцина представила в субботу на проходящей во Франкфурте-на-Майне международной книжной ярмарке свои мемуары "Личная жизнь". Презентация состоялась на российском национальном стенде.

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Как отметила заместитель директора Центра Ельцина Людмила Телень, которая занималась литературной обработкой мемуаров, Наина Иосифовна долгое время не решалась публиковать книгу. "Сейчас она уже продается в московских магазинах", - сообщила она.

"Я прежде ничего не писала, кроме технических записок. В школе я не любила писать сочинения, хотя и любила литературу", - рассказала супруга первого президента РФ. Наина Ельцина отметила, что изначально просто решила поведать о детстве и студенческих годах своим внукам и правнукам и оставить воспоминания именно семье. "Но впоследствии дочери уговорили опубликовать их, когда они приобрели вид рукописи", - сообщила Ельцина.

По ее словам, после открытия в 2015 году Центра Ельцина пришло понимание того, что воспоминания следует издать. "Я тогда решила, что - да, книгу нужно заканчивать и выпускать", - отметила она.

"У нас, к сожалению, о 1990-х годах уже, наверное, позабыли, и иногда говорят такие вещи, что трудно разделить, где правда, а где - ложь", - заметила Наина Ельцина.

Книга охватывает период времени с 1930-х годов до наших дней. Наина Ельцина рассказывает в ней об истории своей семьи. Большая часть воспоминаний связана с именем Бориса Ельцина - читатель узнает, как они встретились, как развивались их отношения, как росла семья. Мемуары, выпущенные издательством "Синдбад", дают возможность соприкоснуться с такими знаменательными событиями, как первые всенародные выборы президента России, августовский путч 1991 года, политический кризис 1993 года и другие.

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