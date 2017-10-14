Наина Ельцина представила на Франкфуртской книжной ярмарке мемуары "Личная жизнь"

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ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ /Германия/, 14 октября. /Спец. корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Супруга первого президента России Наина Ельцина представила в субботу на проходящей во Франкфурте-на-Майне международной книжной ярмарке свои мемуары "Личная жизнь". Презентация состоялась на российском национальном стенде.
Как отметила заместитель директора Центра Ельцина Людмила Телень, которая занималась литературной обработкой мемуаров, Наина Иосифовна долгое время не решалась публиковать книгу. "Сейчас она уже продается в московских магазинах", - сообщила она.
"Я прежде ничего не писала, кроме технических записок. В школе я не любила писать сочинения, хотя и любила литературу", - рассказала супруга первого президента РФ. Наина Ельцина отметила, что изначально просто решила поведать о детстве и студенческих годах своим внукам и правнукам и оставить воспоминания именно семье. "Но впоследствии дочери уговорили опубликовать их, когда они приобрели вид рукописи", - сообщила Ельцина.
По ее словам, после открытия в 2015 году Центра Ельцина пришло понимание того, что воспоминания следует издать. "Я тогда решила, что - да, книгу нужно заканчивать и выпускать", - отметила она.
"У нас, к сожалению, о 1990-х годах уже, наверное, позабыли, и иногда говорят такие вещи, что трудно разделить, где правда, а где - ложь", - заметила Наина Ельцина.
Книга охватывает период времени с 1930-х годов до наших дней. Наина Ельцина рассказывает в ней об истории своей семьи. Большая часть воспоминаний связана с именем Бориса Ельцина - читатель узнает, как они встретились, как развивались их отношения, как росла семья. Мемуары, выпущенные издательством "Синдбад", дают возможность соприкоснуться с такими знаменательными событиями, как первые всенародные выборы президента России, августовский путч 1991 года, политический кризис 1993 года и другие.