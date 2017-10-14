Бастрыкин: мораторий на смертную казнь в РФ можно отменить только по итогам референдума

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что мораторий на смертную казнь может быть отменен в России только по итогам референдума.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, такое мнение он высказал, отвечая на вопросы аудитории во время своей лекции в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

"Александр Бастрыкин высказался о том, что мораторий на смертную казнь допустимо отменить лишь по итогам референдума, а применять следовало бы только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность", - сказала Петренко.

Бастрыкин сообщил студентам и аспирантам МГЮА, что он является сторонником того, чтобы действовать гуманными средствами, а не ставить целью устрашение людей.

Лекция Бастрыкина была посвящена зарождению и развитию российского следствия, а также задачам Следственного комитета на современном этапе.