Бастрыкин не видит необходимости создавать объединяющую все следственные органы структуру

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не считает необходимым создавать единый следственный комитет, который объединил бы все следственные органы. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, об этом глава ведомства сказал, выступая перед студентами и аспирантами Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) с лекцией о зарождении и развитии российского следствия, а также задачах Следственного комитета на современном этапе.

Отвечая на вопросы, глава СК "относительно дальнейшего реформирования системы следственных органов <...> высказал позицию о целесообразности функционирования СК России в нынешнем формате, который, по его мнению, является оптимальным".

Ранее рассматривалась возможность создания в России единого следственного органа, который бы объединил следствие, находящееся в ведении разных правоохранительных органов. После ликвидации ФСКН в 2016 году следственные подразделения, помимо СК, остались в МВД и ФСБ. При этом следователи МВД расследуют порядка 90% всех уголовных дел, Следственный комитет расследует наиболее тяжкие виды преступлений, следователи ФСБ расследуют небольшой сегмент уголовных дел, связанных с вопросами государственной безопасности.

По словам Светланы Петренко, в ходе лекции в МГЮА Александр Бастрыкин рассказал о концепции вневедомственного предварительного следствия, разработанной Петром Первым, системе учрежденных 9 декабря 1717 года следственных канцелярий, которые образовали целостную систему, ставшую обособленным звеном в государственном механизме России. Эти следственные органы стали прообразом современного Следственного комитета, они также подчинялись напрямую главе государства и специализировались исключительно на расследовании наиболее опасных преступлений против интересов государства. Исторический опыт во многом определил характер и направление работы современного Следственного комитета, действующего с 2011 года. Председатель СК России рассказал о функциях и задачах ведомства, а также его конституционно-правовом статусе в системе государственных органов.

Более 60 тыс. преступлений прошлых лет

Для оценки работы Следственного комитета Александр Бастрыкин привел статистические данные: "за 10 лет в ходе расследования следователями Следственного комитета раскрыто более 60 тыс. преступлений прошлых лет, уголовные дела по которым были приостановлены; раскрываемость особо тяжких преступлений против личности составляет около 90%; в качестве обвиняемых привлечено более 4 тыс. лиц, обладающих особым правовым статусом".

Говоря о подготовке кадров, Бастрыкин подчеркнул, что ведомству нужны разные специалисты и люди, получившие глубокое университетское образование. Взаимодействие СК с МГЮА он назвал очень перспективным.

"Александр Бастрыкин выразил уверенность, что каждый руководитель подразделения СК России должен относиться к человеку, который к нему пришел, именно как к человеку, который пришел с бедой, а не с формальной позиции чиновника", - отметила Петренко.

Глава СК также вручил ректору МГЮА Виктору Блажееву и преподавателям вуза ведомственные награды СК России.