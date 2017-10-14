Французские исследователи нашли документы об инженере Фредерике Ле Пле в уральских архивах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Исследователи из Франции Антуан Савуа и Бернар Калаора обнаружили в архивах Екатеринбурга документы о французском горном инженере XIX века, организаторе Всемирных выставок в Париже Фредерике Ле Пле, работа которого была тесно связана с династией русских промышленников Демидовых. Об этом сообщили ТАСС в управлении архивами Свердловской области.

"Пройти по следам Фредерика Ле Пле - такую цель поставили перед собой два исследователя из Франции, члены Общества экономики и социальных наук Антуан Савуа (Университет Париж VIII) и Бернар Калаора (Амьенский университет). Поиски Ле Пле привели их в Екатеринбург", - сообщил собеседник агентства.

Первое знакомство инженера Ле Пле с Россией произошло в 1837 году, когда промышленник Анатолий Демидов организовал экспедицию в южные русские земли и Крым. "Одну из экспедиционных групп возглавил Ле Пле. Его отряду предстояло заняться изучением состава земель региона и залежей полезных ископаемых. После экспедиции Ле Пле получил приглашение работать экспертом по горному и металлургическому делу в демидовских владениях на Урале", - рассказали в управлении.

Уральские заводы произвели большое впечатление на французского инженера. Он бывал на Среднем Урале дважды - в 1844 и 1853 годах, работал в Нижнем Тагиле, Сысерти, Лае, Екатеринбурге, совершил поездки в Златоуст, Челябинск, Уфу, Казань, Москву и Санкт-Петербург.

"Мы составили маршрут передвижений Ле Пле по России. После каждой своей поездки он оформлял отчет в две инстанции: Демидову - по части горного дела, и своему французскому руководству - о методах работы металлургической промышленности на Урале. Пожалуй, это можно назвать промышленным шпионажем, что в XIX веке было очень распространено", - рассказали французские исследователи, которых цитируют в управлении архивами Свердловской области.

Многолетняя деятельность Ле Пле на Урале нашла отражение на страницах архивных документов. "В Государственном архиве Свердловской области французских гостей заинтересовала переписка и рапорты о поездке инженера Ле Пле в Нижний Тагил в 1853 году, годовой отчет по использованию шахт и управлению делами Демидова за 1844-1845 годы, деловая корреспонденция Демидовых Санкт- Петербургской конторы с Митчелом, Ротшильдом 1853 года, алфавитная книга корреспондентов Анатолия Демидова 1854 года", - рассказали в управлении.

Сотрудничество может продолжиться

Французские исследователи планируют продолжить сотрудничество с уральскими архивами. В свою очередь, архивисты Свердловской области заинтересованы в изучении документов о жизни рода Демидовых, которые сегодня хранятся в архивах европейских стран, в том числе во Франции.

"Наша задача - искать эти документы и если не стать обладателями подлинников, то хотя бы привезти в Россию копии", - говорит начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

О Фредерике Ле Пле и Демидовых

Фредерик Ле Пле (1806-1882) - французский социолог, философ, профессор Парижской горной школы, ученый член Королевского французского корпуса горных инженеров. Он выдвигал идеи по улучшению производительности заводов и был организатором Всемирных выставок 1855 и 1857 года в Париже.

Династия Демидовых - богатейшие российские предприниматели, которые стали известны при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Они являются основателями многих уральских городов-заводов. Крупнейшими центрами изучения наследия империи Демидовых в России являются Тульская область, Алтайский край и Свердловская область.