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Индия вложит $1,5 млрд в развитие университетов

Общество
14 октября, 16:09 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 14, октября. /ТАСС

Премьер Нарендра Моди также призвал использовать в высшем образовании новшества и инновации, отказаться от зубрежки и других устаревших методов учебы

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Индии намерено за пять лет вложить 100 млрд рупий (более $1,5 млрд) в развитие 20 университетов, чтобы помочь им войти в мировую элиту вузов. Об этом сообщил в субботу премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Индийские университеты не входят в 500 лучших (университетов). Мы должны смыть это пятно - ситуация должна измениться благодаря нашей настойчивости и усердному труду, - цитирует Моди информагентство IANS. - Правительство намерено помочь 10 частным и 10 государственным университетам выйти на мировой уровень. Они получат 100 млрд рупий в следующие пять лет".

Моди, который выступил в одном из старейших университетов страны в городе Патна, отметил, что выбор вузов, которые будут внесены в этот список, осуществит специальная комиссия, которая учтет различные факторы - от истории высшего учебного заведения до программы обучения (в Индии с населением порядка 1,3 млн человек насчитывается более 800 вузов, называющих себя университетами, разного уровня и подчинения).

Премьер также призвал использовать в высшем образовании новшества и инновации, отказаться от зубрежки и других устаревших методов учебы. Он отметил, что вузы получат существенную автономию от правительственных образовательных структур, чтобы быть более свободными в выработке программ и форм обучения.

"Наша цель - добиться того, чтобы эти вузы могли оказаться среди 500 лучших в мире уже через 10 лет, а в конечном счете - в списке 100 лучших", - добавил индийский премьер.

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