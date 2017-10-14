Традиция недели молитв, зародившаяся в "Бутырке", распространилась по всей стране

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Зародившаяся московской Бутырской тюрьме, знаменитой "Бутырке", традиция недели молитв распространилась по всей стране. Об этом ТАСС рассказал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Константин (Кобелев).
"Наш храм - старейший в системе исполнения наказаний. С 2004 года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы каждый год проводим особо торжественную службу с молитвами об узниках по всей стране. Последние годы эта традиция превратилась в неделю молитв, когда богослужения проводятся в храмах во всех СИЗО столицы", - рассказал он.
По словам протоиерея, такие богослужения стали проходить в учреждениях ФСИН по всей стране. "Неделя молитв проходит теперь от Сахалина и Камчатки до Калининграда и Кавказа. Более тысячи тюремных священников проводят службы в учреждениях исполнения наказаний", - сказал настоятель храма при "Бутырке", который был построен в Бутырском тюремном замке в 1782 году, спустя 10 лет после постройки самого замка, спроектированного архитектором Михаилом Казаковым.
По словам настоятеля храма, проведение недели молитв в этом году отличалось тем, что к заключенным столичных СИЗО приходили писатели, художники, артисты, телеведущие.
В храме в праздник Покрова прошло торжественное богослужение и крестный ход вокруг храма. В них приняли участие православные заключенные и приглашенные на церемонию.
Более 200 узников "Бутырки", ставших жертвами политических репрессий в 1930-е годы, в основном православные священники, были причислены к лику святых.