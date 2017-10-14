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"Бутырка" открыла в своих стенах выставку картин

Общество
14 октября, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

В здании тюремного замка содержится более двух тыс. человек

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Бутырский следственный изолятор

Бутырский следственный изолятор

© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Знаменитая "Бутырка" открыла в своих стенах выставку картин. Свои полотна в здании тюремного замка, построенного при Екатерине Второй, представил ученик Ильи Глазунова Виктор Маторин.

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"Идея открыть в СИЗО персональную выставку родилась совместно с Союзом художников, - рассказал ТАСС начальник Бутырского СИЗО Сергей Телятников. - Она размещена в части сборного отделения, где заключенные под стражу проходят при выезде к следователю или в суд. Поэтому полотна могут видеть не только сотрудники СИЗО". Но и для сотрудников, у которых нередко мало возможностей посещать выставки, она дает позитивный психологический эффект, считает Телятников.

В "Бутырке" содержится более двух тыс. человек, а с учетом освобождающихся и вновь поступающих в СИЗО картины увидят несколько тысяч человек за несколько месяцев. Виктор Маторин представил на выставке свои самые известные полотна - "Казнь Пугачева. Прости, народ православный" (Пугачев был первым узником Бутырского замка - прим. ТАСС), "Ледовое побоище", "Куликовская битва. Удар западного полка", портреты Дмитрия Донского и хана Мамая, пейзажи, всего 12 картин.

"Мне показалась эта идея - выставки в СИЗО - интересной. Это не просто выставочный зал, это зал, который работает круглые сутки. И хотя он не совсем отвечает необходимому температурному режиму и режиму влажности для полотен, я считаю правильным открыть выставку картин, связанных с историей России, если здесь будут выставлять работы художники, которые получили классическое образование. Такое искусство интересно везде - и в тюрьме, и в выставочном зале, и в провинции", - отметил Маторин.

В интервью ТАСС он не исключил возможности создания картины, посвященной истории "Бутырки", в лицах ее известных узников, от Емельяна Пугачева до известных сидельцев последних лет (один из самых известных - банкир Владимир Гусинский), по аналогии с известной картиной Ильи Глазунова "100 веков".

Начальник "Бутырки" Сергей Телятников заметил, что через четыре года Бутырскому замку исполнится 250 лет. В нем в разные годы содержались Сталин, Дзержинский, Нестор Махно, Андрей Туполев, Сергей Королев, Владимир Маяковский, Осип Мандельштам, Варлам Шаламов, Александр Солженицын. 218 православных служителей, попавших в "Бутырку" в годы репрессий, были причислены к лику святых.

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Персоны
Глазунов, Илья Сергеевич Шаламов, Варлам Тихонович Сталин, Иосиф Виссарионович Мандельштам, Осип Эмильевич
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