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СМИ: Опра Уинфри не поддерживает Харви Вайнштейна, но готова взять у него интервью

Общество
14 октября, 18:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, октября. /ТАСС

Официальный представитель ведущей отметил, что планов проведения такого интервью пока нет

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НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Одна из самых известных американских телеведущих Опра Уинфри опровергла данные о своей готовности морально поддержать продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании, но готова на определенных условиях взять у него интервью. Об этом сообщил в субботу новостной ресурс TMZ со ссылкой на официальных представителей Опры.

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"Опра не говорила лично с Харви Вайнштейном. Кто-то из его представителей связывался с ней, чтобы узнать, согласна ли она побеседовать с ним. Она сказала, что согласна, но только для интервью с ним. На данный момент планов проведения такого интервью нет", - приводит TMZ слова официального представителя звезды телеэкрана. "Она [Опра Уинфри] заинтересована в том, чтобы взять такое интервью, только в том случае, если он [Харви Вайнштейн] посмотрит на себя в зеркало и будет говорить чистую правду", - добавил представитель телеведущей.

По сведениям новостного ресурса, Вайнштейн в частном порядке неоднократно утверждал, что Опра звонила ему, обещая поддержку, если он выступит перед прессой с заявлением по поводу скандала. Передача "60 минут" на телеканале CBS, которую ведет Уинфри, в 2002 году занимала шестое место в рейтинге лучших телешоу всех времен в США.

Опра Уинфри считается одной из самых знаменитых и богатых публичных персон США. По оценкам журнала Forbes, ее состояние равняется примерно $2,8 млрд. В 2013 году Уинфри заняла первое место в рейтинге самых влиятельных знаменитостей по версии Forbes, в 2014 году она оказалась на второй строке в этом списке, уступив режиссеру Стивену Спилбергу.

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Харви Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. По данным издания, жертвами домогательств стали в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Кроме того, несколько женщин, включая актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоун, обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

65-летний Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998). Компания Miramax Films, сооснователем которой также является продюсер, в частности, работала над культовым фильмом Тарантино "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).

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