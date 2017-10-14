В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем $8 млн

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ОТТАВА, 14 октября. /ТАСС/. Лотерейный билет с выигрышем 10 млн канадских долларов ($8 млн) продан в провинции Онтарио. Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит по всей Канаде около десятка подобных розыгрышей.
Неизвестный пока счастливчик играл в популярную национальную лотерею Lotto Max. "Выигрышные номера 8, 14, 16, 17, 18, 34, 41. Бонус-число - 43", - уточнили организаторы. На данный момент еще неизвестно, в каком именно городе самой густонаселенной провинции Канады был продан билет. Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.
Традиционный "утешительный приз" в размере одного миллиона долларов ($800 тыс.) в этом розыгрыше не достался никому.
Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в другой лотерее "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах в Стране кленового листа были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.