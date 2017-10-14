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Путин открыл новый участок трассы Р-23 под Петербургом

Общество
14 октября, 19:25 UTC+3 ГАТЧИНА область/ 14, октября. /ТАСС

По традиции, первыми по новой дороге прошли грузовики, которые были задействованы в ее строительстве

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ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу принял участие в церемонии открытия автомобильного движения по новому участку реконструируемой дороги Р-23, соединяющей Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.

Речь идет о более чем 12-километровом участке, который был построен с нуля в стороне от прежнего маршрута трассы, проходившего через населенные пункты. Глава государства прибыл на новую дорогу близ Гатчины и осмотрел стенды, посвященные реализации данного проекта, а также кратко пообщался с рабочими, поздравив их с предстоящим Днем дорожника.

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Кроме того, глава Минтранса Максим Соколов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт доложили у стендов президенту о реализации других дорожных проектов на северо-западе России, в Краснодарском крае и Крыму, в том числе о строительстве подъездной дороги к Крымскому мосту.

Путин дал символический старт движению, после чего, по традиции, первыми по новой дороге прошли грузовики из числа работавшей здесь стройтехники. По завершении церемонии дорога стала доступна для всех автомобилей.

Р-23 (старое обозначение М-20) Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Белоруссией является трассой федерального значения, обеспечивающей транспортную связь северной столицы и Ленинградской области с Белоруссией и странами Прибалтики. Реконструкция трассы на участках от 31 км до 54 км разделена на два этапа. Первый - строительство новой дороги протяженностью 12,4 км от населенного пункта Дони до объезда Гатчины. Именно по ней в субботу открыто движение, хотя изначально планировалось ввести объект в эксплуатацию в 2018 году.

Второй этап - реконструкцию более 14 км существующей дороги от обхода Гатчины до населенного пункта Большие Колпаны - планируется также завершить досрочно, в 2019 году. Общая стоимость работ по двум этапам составляет 27,3 млрд рублей, генеральным подрядчиком по проекту выступает компания "Вад". Реконструкция трассы призвана ликвидировать "бутылочное горлышко" в районе населенного пункта Дони, улучшить транспортную доступность Гатчины и так далее.

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