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Украина и Пакистан смогут принять участие в чемпионате WorldSkills в Казани в 2019 году

Общество
14 октября, 19:29 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 14, октября. /ТАСС

Всего участниками движения являются 78 стран

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АБУ-ДАБИ, 14 октября. /ТАСС/. Украина и Пакистан смогут принять участие в международном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills International в Казани в 2019 году. Об этом в субботу сообщил журналистам генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов в преддверии церемонии открытия международных соревнований в Абу-Даби (ОАЭ).

"Накануне мы приняли новых участников WorldSkills International Украину и Пакистан, которые теоретически в следующий раз уже смогут выступить на чемпионате в Казани", - сказал Уразов. Всего участниками движения являются 78 стран, 17 из которых в настоящее время имеют статус наблюдателя.

"Мы делаем все наши чемпионаты открытыми и ждем любую страну. Мы отправим приглашения всем, но не знаем, кто приедет. Это зависит от их решения, если они успеют к этому времени сформировать свою сборную, то я думаю что да, они примут участие", - добавил Уразов.

Международные соревнования в Абу-Даби пройдут с 14 по 19 октября. В состав сборной РФ вошли 58 человек - молодые специалисты, победители российских чемпионатов из 24 регионов. Они будут соревноваться в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

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