Украина и Пакистан смогут принять участие в чемпионате WorldSkills в Казани в 2019 году

Минобороны РФ обвинило США в ковровых бомбардировках жилых кварталов РаккиАрмия и ОПК 14 октября, 20:19
Чего ждут участники от фестиваля в СочиОбщество 14 октября, 20:02
Путин назвал угрозой эрозию международного права и культуры межгосударственного диалогаПолитика 14 октября, 20:00
Аршавин выиграл Кубок Казахстана в составе "Кайрата"Спорт 14 октября, 19:46
Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге. ВидеотрансляцияПолитика 14 октября, 19:43
КНДР не планирует проводить встречу с Южной Кореей на полях МПСМеждународная панорама 14 октября, 19:38
Жуков проведет олимпийский урок на Всемирном фестивале молодежи и студентовСпорт 14 октября, 19:33
В Киеве националисты проводят марш по случаю годовщины образования повстанческой армииМеждународная панорама 14 октября, 19:32
Южная Корея рассчитывает на диалог с КНДР по ядерной проблеме на МПСМеждународная панорама 14 октября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АБУ-ДАБИ, 14 октября. /ТАСС/. Украина и Пакистан смогут принять участие в международном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills International в Казани в 2019 году. Об этом в субботу сообщил журналистам генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов в преддверии церемонии открытия международных соревнований в Абу-Даби (ОАЭ).
"Накануне мы приняли новых участников WorldSkills International Украину и Пакистан, которые теоретически в следующий раз уже смогут выступить на чемпионате в Казани", - сказал Уразов. Всего участниками движения являются 78 стран, 17 из которых в настоящее время имеют статус наблюдателя.
"Мы делаем все наши чемпионаты открытыми и ждем любую страну. Мы отправим приглашения всем, но не знаем, кто приедет. Это зависит от их решения, если они успеют к этому времени сформировать свою сборную, то я думаю что да, они примут участие", - добавил Уразов.
Международные соревнования в Абу-Даби пройдут с 14 по 19 октября. В состав сборной РФ вошли 58 человек - молодые специалисты, победители российских чемпионатов из 24 регионов. Они будут соревноваться в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.